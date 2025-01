"Auténtico bochorno": Así definen los fiscales la imagen de la institución después de la declaración del fiscal general del Estado

"Comprendo que a los investigados no les gusta la investigación que llevan los jueces, pero estamos hablando del fiscal general y de alguien que tiene una misión importante y que está delante del juez. Yo no hubiera tratado al juez así"

El fiscal general del Estado ha defendido su inocencia en su declaración como investigado en el Tribunal Supremo. Con un rotundo 'no', Álvaro García Ortiz ha asegurado que él no filtró el correo del abogado de González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que tampoco lo facilitó a otra persona de la fiscalía o fuera de ella y que tampoco dio instrucciones a otra persona para hacerlo. La declaración, que ha durado una hora y veinticinco minutos y donde García Ortiz tan solo ha respondido a las preguntas de su defensa, de la Abogacía del Estado. Allí, ante el juez que investiga su causa, Ángel Hurtado, el máximo responsable de la fiscalía ha reiterado que no tiene constancia de que el origen de dichas filtraciones hayan salido de la fiscalía, ni de la general ni de la provincial.

"Malestar" en la fiscalía tras la declaración de García Ortiz

Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo, ha expresado en 'Trece Al Día' el "malestar" que se vive entre los fiscales. "Me he sentido mal, pero no solo yo. Me han escrito compañeros mensaje de auténtico bochorno", asegura Viada. El fiscal añade que García Ortiz está en una "situación imposible", recuerda que es "garante, entre otras cosas, de la legalidad y de procurar la independencia de jueces y tribunales, amparado por el derecho a callar o a no decir la verdad en la defensa procesal".

El fiscal general del Estado solo ha respondido a las preguntas de su abogado

A Salvador Viada no le ha sorprendido la estrategia de defensa del fiscal general del Estado. "Comprendo que a los investigados no le gusta la investigación que llevan los jueces, pero estamos hablando del fiscal general y de alguien que tiene una misión importante y que está delante del juez. Yo no hubiera tratado al juez así", explica Viada.

En su declaración como investigado, García Ortiz ha puesto en duda las palabras de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, cuando afirmó que el fiscal general presuntamente había "ordenado" mandar ese correo. El propio fiscal ha asegurado que su subordinado tiene el mismo acceso a los correos que también le llegan a él. "Los investigados se quejan de lo que dicen los testigos. Mañana, el fiscal general del Estado puede cesar a su subordinada. Los cargos tienen una responsabilidad ínsita, él es tan inocente como González Amador hasta que haya una sentencia, pero la situación del fiscal general tiene unas responsabilidades que van más allá", explica Viada.

La Unidad Central Operativa (UCO) encontró "cero mensajes" en el teléfono móvil en las fechas en las que se gestó la filtración de los correos de González Amador, entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. La Guardia Civil certificó que García Ortiz había cambiado de teléfono móvil la semana siguiente a su imputación, el 23 de octubre. En su declaración, el propio fiscal general ha reconocido haber cambiado de móvil un total de 6 veces por "motivos de seguridad".

El Gobierno respalda a "su" fiscal General

"El juez, Ángel Hurtado, está haciendo una actuación valiente, independiente y correcta, nada desproporcionada, porque el delito es muy grave", explica el fiscal.

Salvador Viada se ha referido así a las críticas que el Gobierno ha seguido pronunciando sobre la investigación del juez Hurtado. "Esto se ha polarizado, llevamos varios meses con el bulo, pero no se llega a entender que un investigado tiene derechos y puede ser responsable del delito si de declara así judicialmente", aclara.

Para el fiscal del Supremo, la "falta de respeto institucional es el principio del final del Estado de Derecho", ha concluido Salvador Viada.