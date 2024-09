Así funcionan los "buscapersonas" que detonaron en el Líbano: de uso militar, con conexión a ordenador y baterías manipuladas

"Un ataque muy sofisticado y un ciberataque sin precedentes", así califican los expertos las explosiones con "buscapersonas" y 'walkie-talkies' que se han producido en el Líbano. Según los últimos datos, el incidente ha dejado, al menos, 14 muertos y más de 450 heridos tras las nuevas explosiones. Las primeras informaciones vinculan el ataque a Israel y su gobierno ya ha advertido que se prepara para una "nueva fase de la guerra". La escala del ataque no tiene precedentes desde los atentados de Hamás del 7 de octubre. Según fuentes estadounidenses, el principal objetivo del ataque era interrumpir los medios de comunicación con Hezbolá y su sistema de mando y control en Líbano.

¿Cómo se introducen los explosivos en los "buscapersonas?

Es una de las preguntas que hoy se cuela en la actualidad: cómo se ha introducido el material explosivo en los buscas. David del Olmo, perito informático, ha apuntado en 'Trece Al Día', a una "alteración en la cadena de suministros". "Este modelo que, según el New York Times, es el 'Gold Apolo AR 924', el que han encontrado que ha detonado, no se puede manipular así como así. Ha habido una alteración en la cadena de suministros, o un intruso, han tenido que poner un explosivo dentro", explica.

Tanto el fabricante de estos "buscapersonas" que detonaron en el día de ayer como la propia página web, ha desaparecido. Ha sido difícil encontrar las características de este dispositivo, reconoce el perito informático, aunque ha logrado obtener los siguientes datos: "Una de las cosas que llama la atención y por las que no se descarta un ciberataque, es que es un busca de uso militar, es decir, le puede caer agua o polvo y no se va a romper. Además, tiene un USB tipo C, bastante moderno. También tiene conexión con el ordenador, una memoria que permite su manipulación y una batería de litio. Ésta tiene una duración de 85 horas y probablemente haya sido manipulada para que el explosivo entre en la cadena de suministro. Cualquier dispositivo de este calibre no lo desmonta cualquiera", asegura.

El ataque que se ha registrado hoy en diferentes ciudades del Líbano apunta a que ha sido a través de 'walkie-talkies'. En estos dispositivos, los israelíes han tenido que introducir, de la misma forma que con los buscas, el explosivo, aunque para los expertos esto es más complicado. "El walkie no es rugerizado, es de uso normal, tiene mucha potencia. Los israelíes se han tenido que comer la cabeza para meter el explosivo. Lo tienen que haber puesto dentro o en una de las baterías", explica David del Olmo.

¿Cómo se envía la orden para activar el busca?

Es otra de las preguntas a la que ha contestado el perito informático. "A través de un comando, si hablamos de informática habrán puesto un detonador que habrá sido activado a través de un mando a distancia o a través de un dron, que también puede enviar señales. En todos estos conflictos están de moda los drones", apunta David.

Recuerda el experto que Hezbolá ha reducido el uso de teléfonos móviles por parte de sus fuerzas porque Israel puede detectarlos fácilmente, los buscapersonas se han convertido cada vez más en el dispositivo de mensajería preferido dentro de la organización.

"Ingenio brutal de la operación": así lo definen los expertos

Para Miguel Jarque, ex miembro del Grupo Especial de Operaciones (GEO), la ejecución de los ataques ha sido una gran primicia. "Alguien ha tenido que meter explosivos, no se necesita mucha cantidad. Ellos dicen que con 5 gramos de un potente explosivo es suficiente para eliminar a una persona que lo lleven adosado al cuerpo. El ingenio de meterlo y de hacerle iniciar y explosionar a distancia, ahí está la madre del cordero. Con el poderío que tienen estos explosivos, son fulminantes que no precisan ni siquiera una carga. Al estallar, con los pocos elementos que puedan tener hacen de metralla para eliminar a una persona", asegura.

Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá este viernes por las explosiones de buscapersonas en Líbano dirigidas contra el grupo militante Hezbolá, según ha informado el embajador de Eslovenia ante la ONU, Samuel Zbogar.

Antes de la convocatoria de esta reunión, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha instado a "todos los actores involucrados a ejercer la máxima moderación para evitar una mayor escalada", a través de su portavoz, según ha informado Reuters.