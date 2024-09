Arresto surrealista: Un robot detiene al sospechoso de un tiroteo

La tecnología no para de avanzar y sorprendernos. El último hecho que ha logrado desconcertarnos ha sido la impecable actuación de un robot policía que ha logrado capturar a un hombre buscado por la policía de Lubbock (Texas, EE.UU.). Antes del incidente con el robot, había disparado contra los agentes. La surrealista detención ha revolucionado las redes sociales. En el vídeo se ve como el robot se acerca a la ventana y a pesar de que el hombre intenta escabullirse cubriéndolo con una sábana, este consigue quitársela y rocía gas lacrimógeno en el interior de la habitación. A medida que avanza el vídeo se ve cómo el robot intenta correr la cortina, mientras el hombre trepa por la ventana. Una vez que sale, consigue inmovilizarlo pasándole por encima.

Lo curioso es que no se trata del primer arresto a manos de un robot. El experto tecnológico Pablo F. Iglesias sostiene en 'Trece Al Día' que "estos robots se llevan utilizando mucho tiempo". "Lo que pasa que, en este caso, en particular ese video se ha viralizado y parece que es la primera vez que llega el robocob a salvarnos", asegura. Preguntado por cómo funciona, el experto tecnológico aclara que "aquí no hay nada de inteligencia artificial. El funcionamiento es muy parecido al de cualquier dron militar o doméstico que podemos tener cualquiera. Básicamente tienes un mando, que cada vez se parecen más a los mandos de videojuegos, y necesitas un operario que tiene unos estudios, una licencia, para poder manejarlo". Es decir, detrás "hay una persona encargada de hacer todos los movimientos".

El robot en sí se asemeja mucho a los que vemos habitualmente en operaciones de desactivación de explosivos. De hecho, Pablo F. Iglesias confirma que este modelo es uno muy conocido ya, y proviene de los antiguos "robot bomba", que ahora llaman desactivadores de explosivos o EOD". Para poder soltar el gas lacrimógeno nos cuenta que "le han puesto un inyector". Así junto a los movimientos precisos del policía es como se ha conseguido dar caza a este delincuente.