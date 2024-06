Amnesia "Swiftie": "El cerebro no puede con tanta emoción o sensación y desconecta"

El huracán Taylor Swift tocaba tierra en Madrid a finales de mayo y después de doce años sin pisar nuestro país. Uno de los conciertos más esperados por los miles de fans de la artista estadounidense, "los swifties" , y que cumplía con creces todas las expectativas. Lleno absoluto del estadio Santiago Bernabéu las dos fechas escogidas en el calendario paraun espectáculo de más de tres horas, con diez cambios de vestuario y una puesta en escena brutal. Muchos de los seguidores de la cantante habían acampado días u horas antes de la cita para coger buen sitio en primera fila y no perderse detalle del concierto. Ahora, unos días después ese día que querrían tener marcado para siempre en la memoria, solo ha quedado grabado en sus teléfonos móviles. La razón es que muchos de esos "swifties" reconcoen ahora que no recuerdan apenas nada del concierto.

Las razones de por qué ocurre la amnesia posconcierto

Los fans de la artista de Pensilvania están compartiendo ahora en redes sociales su preocupación por la falta de memoria. El psicólogo forense Javier Urra, explica en 'Trece al Día' que este episodio de no recordar nada puede pasar: "El ser humano no es lógico, es psicológico. Tenemos un sistema en el cerebro que a veces nos desconecta, como por ejemplo ocurre en un accidente traumático que genera una amnesia. Es una manera de desconectar y que no salten los fusiles". Lo que sorpende es que esta amnesia no ha ocurrido tras un accidente, sino todo lo contrario, la razón es el nivel de excitación: "En este caso es una fiesta pero estos chicos llevan mucho tiempo preparándolo con un alto grado de excitación al que se suman imágenes sensoriales, la música, las luces, la emoción...". Todo ello hacen el cóctel perfecto para que el shock sea mayor y sature a nuestro cerebro: "La gente cree que la memoria es como una grabación perfecta y no es así. Pilla chispazos, en este caso canciones".

¿Se pueden recuperar esos recuerdos?

Ante la inmensa preocupación de todos los jóvenes afectados por esta falta de memoria, Javier Urra es claro y lanza un mensaje de tranquilidad. Esa ausencia de recuerdos es reversible, pero eso sí, hay que tener paciencia: "Cuando pase el tiempo recuperarán lo que ahora son vacíos, que no estén preocupados, no es una demencia. Es simplemente que el cerebro no ha podido con tanta emoción y tanta sensación y se ha visto obligado a desconectar". Además a todos los estímulos a los que uno está sometido también influyen mucho: "Una cosa es estar a solas, en silecio y con la atención fijada, y otra cosa es estar rodeado de tantos estímulos. Es una memoria de flash back".

Añade que las grabaciones que tienen en el móvil pueden servir de ayuda, ya que "el recuerdo está pero el cerebro requiere su tiempo, ir aterrizando porque ha sido un golpeo de emoción". Unos síntomas que ya están descritos por la ciencia y que demuestran que antes o después el ser humano "reealabora la vivido".