José Luis Pérez: “No todos los países están afrontando exactamente igual el coronavirus”

No es momento de poner adjetivos a la gestión que está haciendo el Gobierno de la crisis del coronavirus. De verdad, que creo que no es él momento. Pero si es momento de analizar datos y también de apostar por la verificación de la información. Por este mismo motivo digo que esa frase que tanto repiten el Presidente de: todos los países que están afrontando exactamente igual el coronavirus. No es del todo cierta, hay dos casos de éxito en la manera de afrontar el coronavirus.