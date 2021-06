José Luis Pérez: "Los jugadores de la Selección Española se van a vacunar tarde y mal"

Tarde y mal. Esa frase podría resumir prácticamente toda la gestión del Gobierno en torno a la pandemia y ha ocurrido otra vez. Ahora con la Selección Española de Fútbol. Los jugadores se van a vacunar tarde y mal. No soy yo quién ni me siento capacitado para saber si esa decisión de vacunarles ahora es éticamente irreprochable o no. Para eso hay expertos que ya han hablado y a los que se supone que el Gobierno consultará.

El hecho de que se haya vacunado o se haya decidido vacunar a los jugadores de la Selección, cambiando de criterio y solo después de que uno de ellos se haya contagiado con el riesgo de que haya nuevos contagios dentro de la Selección, con el riesgo de comprometer la participación de España en esa Eurocopa, que se haya cambiado de criterio solo después de que haya surgido el problema es incompresible.

Hace meses que la Federación pensó que lo más seguro para todos es que se vacunaran los jugadores y el Gobierno dijo que no. ¿Por qué cambia de criterio ahora? Faltan criterios claros. Tarde y mal, hasta para eso.