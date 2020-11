José Luis Pérez: "Cada alumno de la concertada le ahorra 3.000 euros al año al Estado"

¿Por qué no cierra el Gobierno la educación concertada ya? Los 19.000 centros cerrados, de inmediato. Sería lo que tendría que hacer siguiendo sus propios argumentos. Si la educación concertada diferencia, segrega y es elitista… ¿Por qué lo permite? Lo tendría que cerrar de inmediato.

No lo hace porque esos argumentos que emplea son mentira. Simple y llanamente falsos, como lo demuestran los datos. Basta acudir a cualquier colegio de la concertada que es lo que estaban pidiendo los miles de españoles que ayer salieron a la calle. No lo hace de hoy para mañana porque sabe que no puede hacerlo porque cada alumno de la concertada le ahorra 3.000 euros al año al Estado.