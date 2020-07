Pérez: "Nunca llegaremos a la realidad real si los políticos siguen siendo incapaces de hacer su trabajo"

Vídeo

El presentador de ‘Trece al día’ ha señalado que: “el Gobierno español es el único país del mundo que presume una y otra vez de haber ejecutado el confinamiento más severo de todos los países”. Sobre el confinamiento como medida que frena el número de contagios ha afirmado que: “es una medida útil que no hemos conocido ni con esta pandemia ni con este Gobierno, ya se empleó hace más de un siglo, hace 100 años, a la mal llamada gripe española”.

Ha insistido que: “el confinamiento es útil, pero no deja de ser una medida de último recurso. Cuando no has puesto en marcha todas las medidas, todas las posibilidades que te brinda vivir en el siglo XXI”. Asegura que: “ocurrió en España al principio de esta pandemia, y está ocurriendo ahora también. A pequeña escala, en zonas como Lérida. Donde el gobierno autonómico ha actuado tarde o ni si quiera ha actuado y por eso ese brote se le ha ido de las manos”.

El presentador y director de ‘Trece al día’ ha recalcado que: “seis de cada diez nuevos casos que se detectan se desconoce cuál es su procedencia”. Ese motivo es clave para entender lo que está pasando ha insistido: “por eso está tan descontrolado, y por eso es tan preocupante”.

Pérez ha afirmado que aun así: “es muy importante hacer llamamientos a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros para acabar con esta pesadilla”. Ha insistido en que todo ello no es suficiente: “no conseguiremos llegar a la normalidad real si la otra parte, si los políticos con responsabilidad, siguen siendo incapaces, de hacer su trabajo”.

De esta forma el presentador ha concluido su monólogo diario. Después de conocerse que la Generalitat recomendaba a los vecinos de tres barrios de L'Hospitalet no salir de sus casas.