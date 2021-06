José Luis Pérez: "Sánchez sigue instalado en la retórica y sigue sin explicar por qué ha dado ese paso"

Vídeo

De la retórica con la que el presidente trata de justificar, defender, no argumentar, no explicar, solo justificar los indultos. De esa retórica hay una frase que me ha llamado especialmente la atención. Es la frase que ha repetido en un par de ocasiones según la cual, con los indultos, "se recupera la senda del diálogo que nunca se debió abandonar".

Vamos a hacer el comentario de texto, como si fuera el examen de Selectividad. Se retoma el diálogo, primera frase del presidente. Se está desmintiendo a sí mismo porque hasta ahora venía diciendo que el diálogo con Cataluña ha empezado con él y gracias a él. Esta vez, desmintiéndose, dice la verdad.

Se ha retomado la senda del diálogo. Seguimos con la segunda parte del presidente del Gobierno. Que nunca se debió abandonar. Vamos a ver, el diálogo con Cataluña lo rompieron los independentistas catalanes y lo rompieron después de que Mariano Rajoy le dijera al entonces presidente Carles Puigdemont que estaba dispuesto a hablar de todo, hasta 50 puntos, se los llevó Puigdemont a la Moncloa. Dispuesto a hablar de todos salvo uno. El único punto al que le dijo que no a Puigdemont fue el referéndum por la independencia y le dijo que no podía porque es algo que no entra dentro del marco de nuestra Constitución.

Volvamos entonces a la frase del presidente del Gobierno. Esa que decía de retomar la senda del diálogo que nunca se debió abandonar. No debió abandonar entonces el presidente Rajoy, no debió decirles no porque ahí es donde los catalanes y los independentistas terminaron con el diálogo. Que esté diciendo, supongo que no, a lo mejor lo que está diciendo el presidente del Gobierno es que cuando ese diálogo nunca se debió abandonar es que él está dispuesto a concederles los independentistas catalanes ese referéndum ilegal.

Esas son algunas de las respuestas que todavía no ha dado el presidente, que sigue instalado en la retórica que sigue sin explicar por qué ha dado ese paso y cuáles van a ser los siguientes.