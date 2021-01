José Luis Pérez: "No se puede decir una cosa y decir la contraria cuando se llega al Gobierno"

Vídeo

Durante las primeras horas, parecía que los políticos por una vez podían llegar a colaborar pero ya tenemos los primeros enfrentamientos con las administraciones. En lo importante y en lo accesorio.

En lo importante por la posible declaración de zona catastrófica que el Ayuntamiento de Madrid se ha planteado la posibilidad de pedir y el Gobierno ya ha dicho que en principio no. Esto daría ayudas directas para las rebajas y también enfrentamientos en lo accesorio. ¿Por qué no apareció el presidente hasta que dejó de nevar? ¿Hubiera cambiado algo si el presidente hubiera visitado las zonas afectadas? Sinceramente no.

No cambia prácticamente nada. Aquí el problema es, una vez más, de coherencia. Fue Sánchez el que dijo aquello de “qué coño hace falta para que Rajoy pise el barro”. No se puede decir una cosa y decir la contraria cuando se llega al Gobierno.

Marlaska critica la desinformación también sobre el temporal y Robles se muestra "orgullosa del periodismo español"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha criticado este lunes la desinformación que, también en el contexto del temporal de nieve, pretende "con noticias falsas alterar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas". Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha querido dejar claro que se siente "orgullosa del periodismo español" y de su ética.

Así lo han asegurado ambos en la rueda de prensa que han ofrecido en Moncloa para dar cuenta de los últimos datos del temporal, al ser preguntados sobre si el Gobierno tiene previsto algún mecanismo para frenar los bulos que se están lanzando sobre el temporal y la gestión del Gobierno.

A este respecto, Grande-Marlaska ha recordado que el Ejecutivo ya aprobó un procedimiento para contrarrestrar la desinformación, en alusión a la polémica orden ministerial con la que se creó una Comisión Permanente para la Desinformación, que ha sido recurrida en los tribunales, tal y como ha recordado el propio ministro.