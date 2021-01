José Luis Pérez: "Fernando Simón no ha acertado en ninguno de sus diagnósticos"

Vídeo

Mañana mismo se va a materializar, un poco antes de lo inicialmente previsto, esa salida de Salvador Illa del Ministerio de Sanidad. Dejamos para otro momento aquello de si tan buen ministro de Sanidad ha sido según el Gobierno, lo irresponsable sería quitarlo cuando estamos en el peor momento en número de contagios de todas las horas que llevamos sufriendo hasta ahora.

Pero vamos a pensar también en su sucesor, o sucesora, que todo parece indicar que será sucesora. Es un buen momento para que se replantee la posibilidad de la destitución de Fernando Simón, del director del Centro de Emergencias. Fernando Simón no ha acertado en ninguno de sus diagnósticos. El último aquello de la variante inglesa del virus en España iba a ser puramente testimonial. Ya somos el segundo país del mundo que tiene mayor número de casos de esa variante inglesa, solo por detrás de Reino Unido.

Es algo parecido pero más grave, porque ahora sí se conocía aquello de "no habrá más de uno o dos casos". Lo problemático no es solo el error de diagnóstico, que ya lo es. Lo problemático, lo que nos está costando vidas, es que ese error de diagnóstico conlleva no preparar ni la Administración ni a la población para una pandemia de estas características. Ocurrió al comienzo, ha ocurrido también con esta variante inglesa. Por eso digo que mantener a Fernando Simón en su sitio es poco, más o menos, que tomarse a broma que se ha costado solo en el mes de enero cinco mil vidas de españoles. Solo en el mes de enero y tomarse a broma este virus es sumamente irresponsable.