José Luis Pérez, sobre el delegado del Gobierno: "¿Por qué tanto esfuerzo en evitar la comparecencia?"

Vídeo

El presentador y director de ‘TRECE al día’, José Luis Pérez, comenta la declaración del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, este miércoles por las manifestaciones del 8 de marzo.

Pérez, sobre la declaración del delegado del Gobierno en Madrid

Luca Piergiovanni

Hoy hemos visto al primer político en nuestro país que ha comparecido ante un tribunal que mantiene una causa penal abierta por la gestión del coronavirus. Ha sido el delegado del Gobierno en Madrid y, por lo que respondía, no es por si en la manifestación del 8-M se produjeron o no contagios, algo que ya será imposible conocer.

Lo que trata de determinar la magistrada es si el delegado del Gobierno, es decir, si el Gobierno, conocía ya para aquella fecha que existía un riesgo evidente, que había informes internacionales y nacionales que aconsejaban tratar de evitar esas concentraciones masivas.

Eso es lo que se va a tratar de determinar en ese juicio, que la magistrada ha mantenido a pesar de la insistencia de la Abogacía del Estado, de la Fiscalía para que se archivara la causa. Así que el delegado del Gobierno que ha acudido como imputado como decíamos antes como investigado que se dice ahora, ha acudido arrastrando los pies.

Esto es lo que no termina de casar. Lo decía anoche un colega de esa magistrada, si tienen tan claro que no hubo ningún problema, si como ha dicho el propio delegado del Gobierno en ese juicio, ni vio ni escuchó ni nadie le advirtió de nada, ¿qué problema había?, ¿Por qué tanto esfuerzo en tratar de evitar esa comparecencia? No termina de casar del todo bien.