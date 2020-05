Quédate en casa, TRECE te acompaña. Periferias, 29 abr

En esta edición especial de "Periferias" centrada en la COVID-19, hablamos con Estrella Martínez, Winnie, periodista y directora de Grandes Minorias que se centra en los más vulnerables. Ana Medina habla con ella. "Me centro en personas a las que normalmente no se presta atención, personas con discapacidad, sin hogar, en situación de pobreza, cuento sus historias de vida. Solemos ignorarlos o bien porque no sabemos que existen o porque sabemos que existen pero preferimos hacer como si no. El sin hogar es el ejemplo más claro. Puede vivir en tu portal y pasar de lado. Hay medios que no les hacen caso, aunque hay gente muy comprometida. Es muy importante cómo te acercas a estos colectivos, si lo haces desde el respeto o lo haces como un circo porque te sientes superior. En casi todos los casos, se crea una conexión. Elegí este trabajo porque me llena y me llega". Winnie explica que ahora sus historias tienen un vínculo con el coronavirus, y pone como ejemplo la historia de Luis, un chico venezolano que llegó sin recursos a Madrid hace dos meses. Estuvo en un albergue y allí contrajo el coronavirus. Ahora lleva un mes confinado en un hostal con otros dos compañeros migrantes que también están contagiados. "Cuento su historia, cómo llegó a España, lo que dejó, cómo es vivir en un albergue, enfermar, pensar que te puedes morir, hasta el momento presente y sus deseos. También me planteaba cómo están algunos con los que ya había hablado antes. Cuelgo un pequeño testimonio en el blog. Hablar con ellos me llena de esperanza, pueden estar enfadados también pero enfocan y viven de otra manera". Una de las historias de Grandes Minorías está protagonizada por Susana Lázaro, auxiliar de Enfermería con Síndrome de Treacher Collins y es sorda. Ella es la segunda protagonista de esta edición especial de "Periferias". "He pasado de atender pacientes principalmente de accidentes laborales a atender pacientes COVID. Os podéis imaginar la cantidad de trabajo que tenemos ahora. El mied