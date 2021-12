La emocionante historia de Navidad de la familia de Elisa: con la mirada en el cielo

En este nuevo programa de ‘Mi Gran Familia’, Pedro visitará a la familia Romo Ruiz. La protagonista de esta historia es Elisa, madre de 5 hijos. En septiembre de 1999 se casó con Alberto. Como ella misma cuenta, por aquel entonces, tenían personalidades completamente distintas. Alberto, muy divertido y disfrutón. Elisa, muy responsable y estudiosa. Y a pesar de esas diferencias, formaban un contrapunto perfecto.

Actualmente, cuando se acerca la Navidad, la familia de Elisa vive con sabor agridulce esas fechas y esto se debe a lo que ocurrió hace 5 años. Un 15 de diciembre a Alberto le diagnosticaban un tumor en el estómago, que con el paso de los días fue empeorando hasta que, tan sólo una semana después, Alberto falleció.

Fue una Navidad en estado de shock, según cuenta Elisa. Asegura que, aunque tengas fe, la muerte desconcierta. Es algo que no esperas, que no imaginas, que no ves venir y nunca piensas que pueda ocurrirte a ti.

Una familia con la mirada en el Cielo

Pedro ha querido conocer a los hijos, y cómo ellos vivieron la muerte de su padre. Tenían entre 2 y 15 años, pero todos ellos han crecido en edad, y sobre todo en madurez desde aquel día. María, Rodrigo, Teresa, Santiago e Isabel han pasado momentos muy duros. Han aprendido a sacar la rabia y la tristeza, y gracias a la ayuda de su madre, han podido salir adelante. Durante el programa, podrás descubrir la visión que tienen de la vida, y cómo han vivido estos últimos años.

A Pedro le ha impresionado la forma de hablarlo, y la confianza que tienen en que Alberto está en el Cielo. Hasta para la pequeña Isabel, la muerte de su padre no es un tema tabú. Su objetivo es ir al Cielo juntos, como familia.

Después de comer unas hamburguesas, han podido disfrutar todos juntos de un momento muy navideño: poner el árbol de Navidad en familia. Además, Pedro se viste de catequista para explicarle a los hijos, y sobre todo a Isabel, la historia del árbol, y lo que significa cada pequeño detalle que ponemos.

Uno de los momentos más especiales de la entrevista llegará al final, cuando Elisa explica qué, en esos últimos días de Alberto, en los que estaba en el hospital, “le habría dicho más veces que le quiero”.

