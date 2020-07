La Lupa Noticias, 3 de julio

Firma del Acuerdo por la reconstrucción económica y la recuperación del empleo entre Gobierno y agentes sociales en Moncloa. Sánchez asegura que la recuperación económica llegará, y señala que para salir de la crisis, la reforma fiscal es necesaria. CEOE y CEPYME no comparten la propuesta de subida de impuestos realizada por el Gobierno. Consejo de Ministros Extraordinario en el que se da luz verde al Plan Renove y a nuevos Fondos ICO. Trabajadores acogidos a ERTE denuncian que no están cobrando lo que les corresponde. Señalan que cobran la misma prestación que si no tuvieran hijos a cargo. La Comisión de Reconstrucción distancia a PP y PSOE en el aspecto económico. Laura Borrás citada por el Supremo como investigada por las presuntas adjudicaciones "a dedo" durante su etapa en las la Institución de las Lenguas Catalanas. Los Reyes visitan la Comunidad Valenciana, hoy están en Benidorm. Comienza la primera fase de la operación salida. 58 brotes de coronavirus en todo el país. España abre sus fronteras esta medianoche a 12 países extracomunitarios. Sólo un 30% de los españoles se irá de vacaciones en verano. Se dispara el alquiler de apartamentos frente al hotel. Los Reyes asistirán a la Santa Misa Funeral que se celebrará el lunes en la Catedral e la Almudena en el seno de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Se podrá seguir en TRECE desde las 19.45H. Dimite el primer ministro francés, Édouard Philippe. Preocupación en India por la pandemia de coronavirus, temen superar en casos a EEUU y Brasil. El Vaticano renueva su compromiso contra las actividades financieras ilícitas.