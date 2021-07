José María Benito, en TRECE: "Sin amparo legal, la policía no puede frente a los botellones"

José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía, ha estado en ‘La lupa de la mañana’ de TRECE para hablarnos de la situación con la que se está encontrando la Policía Local y Municipal desbordada ante los masivos botellones de los jóvenes al aire libre.

José María ha dejado claro que “el problema no es policial ya que hay libertad para moverse sin ningún tipo de restricción, sólo recomendaciones, en definitiva, no hay legislación que ampare una actuación policial ante estos hechos, por eso ahora no se está actuando, en el momento que el que se decrete el toque de queda y el TSJ de Catalunya lo refrenda, ahí sí que podremos actuar en esta comunidad, llevamos toda la pandemia sin ninguna legislación que ampare la actuación policial y por eso vemos que la gente hace lo que quiere” e insiste en que “lo que hace falta no es más dispositivos policiales sino una legislación, sin amparo legal la policía no puede hacer otra cosa”.

“Hoy por hoy no hay ningún tipo de limitación y por lo tanto la gente puede reunirse, pero es verdad que no pueden hacer botellón y eso si que se podría sancionar, pero hoy por hoy que se junten 200 o 500 personas al aire libre no supone ninguna infracción administrativa y la policía no lo puede impedir, a partir de hoy en Cataluña, si el TSJ ha amparado que se puede limitar el horario y espacio hasta cierta hora vamos a ver como no se producen las imágenes de estos últimos días porque la policía va a acordonar esa zona e impedirlo por directriz del TSJ y Generalitat de Catalunya” ha explicado.

Ante la afirmación de que se siguen haciendo botellones en cualquier parte del país de forma generalizada a pesar de que la ley lo prohíba ha admitido que “se ha permitido en determinadas comunidades y ahora es más difícil de erradicar porque es así de real, y erradicarlo puede generar un problema más por disturbios o gente herida y la solución es prevenir éstos, todos los ayuntamientos y la policía lo conocen donde se hacen estos botellones, simplemente sería dotar de agentes en esos sitios donde se producen e impedirles antes de que se produzcan”.

“No se pueden utilizar normas y resortes para impedir derechos para lo que no están hechas esas leyes, lo que necesitamos es una ley para situaciones específicas como la que estamos viviendo, utilizar el Estado de Alarma para intentar corregir o canalizar lo que sucede en nuestro país a raíz de la pandemia yo creo que es un error gravísimo y que el Tribunal Constitucional lo va a tumbar, y al final lo que nos queda es que el Gobierno no hace esto”

Finalmente, ante la pregunta de un posible repunte de bandas latinas “es cierto que hay un repunte de bandas latinas en todo el país pero fundamentalmente en Madrid, hace 10 o 12 años de que la policía acabó con todas las bandas de Madrid con la ayuda de la Fiscalía y los jueces que empezaron a condenar pertenencia u organización criminal de estas bandas, y la solución está en hacer lo mismo”.