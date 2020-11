Gay de Liébana desvela en qué año llegará la recuperación económica a España: "Vamos a ir muy rezagados"

José María Gay de Liébana, economista, analiza en 'La Lupa de la mañana' la actualidad económica que afecta a nuestro país. El ecomista expone que: "Los fondos europeos están un poco en la cuerda floja por Hungría y Polonia, veremos a ver que pasa con lo que ha dicho Bruselas esta mañana a ver que pasa con la senda presupuestaria y de la consolidación fiscal y los desajustes de nuestra economía".

Respecto a la deuda pública acumulada en España durante la pandemia, el economista José María Gay de Liébana señala que: "La Comisión Europea neutralizó lo que era el pacto de estabilidad en cuanto al déficit y la deuda pública, la deuda pública en estos momentos ya está en 1 billón 308 mil millones". El economista explica que el crecimiento de la deuda pública normalmente se va correspondiendo con el déficit generado a lo largo del año, y afirma que: "Ha crecido desde 2019 en 120.000 millones de euros, lo que significa que las cuentas públicas están arrojando un déficit de esa magnitud pero la Comisión Europea decidió que 2020 y 2021 serían años neutralizados en cuanto al déficit y la deuda pública fundamentalmente para que los gobiernos sean generosos en cuanto a ayudas, pero sin embargo, tenemos muy pocas ayudas para el año 2021 para el tejido empresarial y el empleo, y en definitiva, para recuperar la economía".

José María Gay de Liébana defiende que: "El Fondo Monetario Internacional ya decía el viernes pasado que la recuperación económica en España no va a ser efectiva hasta el año 2025, lo cual quiere decir que vamos a ir rezagados. Lo que a mi realmente me preocupa es ver las calles, las tiendas con las persianas bajadas... y esto significa que no hay vida".

El economista compara la situación y las medidas tomadas para frenar los contagios entre Barcelona y la Comunidad de Madrid y defiende que: "Aquí en Barcelona están todos los restaurantes, bares y comercios cerrados. En Madrid van de la mano la clase económica y empresarial y el mundo político, y ese es el secreto para que vaya hacia delante, aquí cada uno busca su rollo político y no piensan en la gente que está sufriendo".