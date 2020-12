El vicepresidente de ATFRIE, sobre la situación de los transportistas bloqueados en Reino Unido: "Es inhumano"

Pedro Conejero, vicepresidente de la Asociación Española de Empresarios de Transporte Bajo Temperatura Dirigida (ATFRIE), analiza en 'La Lupa de la mañana' la situación en la frontera francesa. El vicepresidente expone que "dentro de un enorme enfado y una enorme crispación, estamos en este momento pendientes de que después de dos días completamente aberrantes, sin noticias, sin saber cómo iban a volver a regular esta situación que nos pilló sin ninguna previsión y además, sin ninguna información, de cómo se iban a regular esos 12.000 camiones y principalmente esas 12.000 personas que están atrapadas como rehenes".

El vicepresidente de ATFRIE afirma que los transportistas en estos momentos se encuentran "parados esperando a que vayan in situ a hacerles los test rápidos para saber que son negativos y poder ir poco a poco saliendo de esos enormes bloqueos". Y manifiesta que el problema en concreto es que aquí puede surgir es "hasta qué punto estamos en la Unión Europea, porque si la UE ha consagrado el libre tránsito de personas y mercancías, da la impresión de que los conductores o no son personas, o se olvidan de ellos. Son los rehenes de cualquier tipo de reivindicación que sea, parece que la paciencia de las personas en algunos aspectos no se tiene en cuenta, y esto ya es gravísimo, no hay derecho".

"Da la impresión de que los conductores o no son personas, o se olvidan de ellos"

Pedro Conejerodefiende en TRECE a los camioneros: "Estas personas que trabajan desplazados de sus familias, con la ilusión de volver a casa a reencontrarse por Navidad, que se les regale de manera totalmente injusta este bloqueo que no obedece a nada que tenga que ver con el sentido común y todavía menos con la humanidad".

Respecto a la actuación del Gobierno español frente a esta situación, el vicepresidente de ATFRIE explica que "nosotros nos hemos puesto en contacto desde nuestra asociación directamente con el Ministerio de Transportes, con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con la directora general de transporte, pero lo que realmente ha ocurrido es que Francia decretó el domingo esta prohibición de manera inesperada y súbita e imagino que a ellos también les pillaría fuera de juego". Y afirma que todo esto es "una situación que va a ser aberrante en los próximos días, somos la moneda del cambio del Brexit".

"Se les ha regalado de manera totalmente injusta este bloqueo que no obedece a nada que tenga que ver con el sentido común y todavía menos con la humanidad"

El vicepresidente de la Asociación Española de Empresarios de Transporte Bajo Temperatura Dirigida concluye recalcando una cuestión: "En estos momentos los conductores de la carretera, que están en este momento dejados e insultados, es una profesión que este momento tiene carencias, y este tipo de regalos no acompaña para nada, ¿Qué ilusión puede tener una persona cuando se ve que, sin que le venga a cuento, de pronto su vehículo, su mercancía y él es rehén de estas cosas?".

Además, hablamos con Antonio Bustamante, transportista bloqueado en la frontera. El transportista declara que “estoy bloqueado en un arcén de la autopista, no tengo servicios de ningún tipo, os podéis imaginar dónde tenemos que ir a hacer nuestras necesidades, yo tengo comida para dos o tres días y llevo más de un día parado en el arcén y no tengo posibilidad de ir a comprar a ningún sitio. Hablamos de que hay 3.000 transportistas bloqueados, pero son por lo menos 20.000 o 30.000 compañeros”.