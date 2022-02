¿Qué nos dice el lenguaje no verbal de Pablo Casado en su despedida del Congreso?

Pablo Casado ha estado esta mañana en el Congreso de los diputados en su última sesión de control en una intervención que ha durado unos diez minutos. Al terminar se marchaba nada más escuchar a Pedro Sánchez, sin hacer uso de su derecho a réplica. ¿Qué ha ocurrido en esos diez minutos? ¿Qué nos dice su lenguaje no verbal?

Más allá de las palabras, los gestos pueden desvelar mensajes mucho más relevantes. Para ello, Eva García Ruiz, directora del Instituto Español de Sinergología, ha estado en 'La Lupa' de TRECE para analizar sus expresiones: "Va preparado para lo que tenía que hacer, no detecto estrés", comienza Eva destacando que, a la entrada al hemiciclo, su expresión corporal no decía mucho. "Le veo tranquilo y el pecho representa el ego, pero él lo lleva en su sitio, no se le ve una postura de encogimiento ni de prepotencia... está en su lugar".

Durante su intervención, Eva destaca que el hecho de que el discurso esté preparado y que esté sujetando una hoja le permite controlar la corporalidad, pero "tiene tensión en los hombros y no está tan sereno como podría parecer". Cuando dice que ha tratado de crear un espacio en el que cupiesen tanto el PP como el PSOE hace un gesto con las manos que, según la experta, simbolizan autenticidad en sus palabras.

A su lado, varios de sus compañeros también realizan gestos muy representativos: "Pablo Montesinos tiene microreacciones en las cejas que denota tristeza extrema. Y Cuca Gamarra se toca la oreja en la parte superior cuando Pablo Casado habla de la trayectoria del partido y eso quiere decir que es un tema complicado que le concierne personalmente". Eva ha puntualizado una microreacción que ha tenido Casado fuera de control: "Cuando dice que ha tratado de apoyar a sus compañeros ha sacado la lengua por el centro y eso es una lengua de agresividad. Podría ser que hay algo con los compañeros que no le ha cuadrado del todo".

Sobre el presidente del Gobierno, Eva destaca que Sánchez ha agarrado el micrófono en varias ocasiones durante su intervención y esto es un síntoma de necesitar "liberar tensión. Tampoco él estaba tan cómodo con una intervención de Casado que no ha sido una pregunta". Además, Pedro Sánchez ha subrayado que, de lo que se va a encargar el Gobierno es de que haya estabilidad y recuperación y, "por el movimiento que ha hecho con la mano ha puesto la estabilidad en un lugar secundario y la recuperación es algo que cree que acabará llegando".

Pablo Casado no ha querido hacer la réplica a Sánchez y se ha marchado rápidamente: "Le he visto que se ha ido igual que ha llegado. Se va entero, no le vemos ni orgulloso ni destruido. Se va muy rápido. La procesión va por dentro".

MADRID, 23/02/2022.- El líder del Partido Popular, Pablo Casado (d, delante), recibe los aplausos de varios de los diputados de su partido momentos antes de abandonar el hemiciclo tras su intervención en la sesión de control al Gobierno, este miércoles, en el Congreso de los Diputados. EFE/ Chema Moya