Pedro Barato, presidente de ASAJA, sobre Garzón: “Lo que ha hecho con estos ganaderos no tiene nombre”

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha pronunciado unas polémicas palabras, a través de un vídeo, en el que aconseja consumir menos carne ya que las vacas contaminan: “¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica a nuestra salud individual y también a nuestro planeta? Este interrogante es el que ha motivado que quiera hacer este vídeo. Estoy preocupado, estoy preocupado pro la salud de nuestros conciudadanos y estoy preocupado por la salud de nuestro planeta. Sin planeta no tenemos vida, ni salarios, ni economía y nos lo estamos cargando. Podemos cambiar nuestra dieta y mejorar el estado el planeta”.

El 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, mientras que para que tengamos 1 kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua.



De ello os hablo en este vídeo:#MenosCarneMásVidapic.twitter.com/wMDOd1GI8J — Alberto Garzón?? (@agarzon) July 7, 2021





Estas palabras del ministro han tenido respuesta. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha: “No se le ocurre otra cosa que decir que no hay que comer carne. Lo único que tiene que hacer es amenazar miles de puestos de trabajo. Mañana irán con el vino… luego con el queso”. También Pablo Casado, presidente del Partido Popular, quien aseguraba que se trata de “un intervencionismo de izquierdas en los hábitos de consumo de los ciudadanos”, sentenciando, “no nos digan lo que tenemos que hacer en nuestra casa y váyanse a su casa”.

El sector reacciona

Pedro Barato, presidente de ASAJA, nos da el punto de vista de agricultores y ganadores sobre las declaraciones del ministro de Consumo: “Recibimos las palabras con indignación. No es la primera que lo hace el ministro, ya dijo que el azúcar mataba, que hay refrescos que son más saludables que el aceite de oliva… es un ministro muy irresponsable con lo que dice y hace. Creo que debe estar en una campaña personal para hacerse notar porque sino no tiene nombre. Lo que ha hecho con estos ganaderos no tiene nombre”.

Este sector de la ganadería supone un 2,4% del PIB, aclara Pedro Barato subrayando que “estamos hablando de unas 360.000 explotaciones de una forma directa. Estamos hablando de empleo de más de medio millón de personas y, se agrede de forma permanente a la España vaciada donde, todavía, quedamos algunos que tenemos ahí nuestras explotaciones”. En cuanto a la exportación, el presidente de ASAJA, resalta que “España es de los máximos exportadores a China en porcino. En codero y vacuno se exporta a los países árabes muchísimo”. Además de todo esto, también valora otro dato importante que es el cambio en la forma de trabajo: “Llevamos mucho tiempo tratando de hacer las cosas mejor. El estiércol ya no lo tratamos como lo tratábamos, los plásticos se recogen todos… hay una trazabilidad en las obligaciones medioambientales”. “Estas agresiones son innecesarias, gratuitas y me quedo en que, el señor Garzón, tiene un gran desconocimiento del sector agrario español”, sentencia.

“Hace unos meses, el presidente del Gobierno, cuando presento la Agenda 2050 también habló de reducir el tema de la carne y nos hacía culpable del cambio climático… no es un hecho aislado. Cuando hay que crear ministerios para contentar a tanta gente pues pasan estas cosas. Consumo no llega a categoría de secretario de Estado, a Agricultura se le ha quitado mucha competencia que ha ido a Transición Ecológica, ésta vemos lo que hace con el sector agrario que no quiere ni ver el regadío. Hay una agresión por parte del Gobierno”, detalla Pedro Barato.

Además, el sector se siente abandonado y preciben un trato poco agradecido ante su aportación a la economía del país: “Los datos que el señor Garzón utiliza no son reales. Dice que una vaca necesita 15.000 litros de agua… me gustaría ver quién se lo ha dicho. El sector agrario está pagando la luz, sin consumirla, durante doce meses al año, por eso decimos que el término cuenta-potencia se tiene que eliminar. Garzón está poniendo en tela de juicio alimentos de la dieta mediterránea, ha puesto en peligro el turismo… son tantas tonterías a diario… Así nos pagan el esfuerzo que hemos hecho durante muchas generaciones, pero, en particular, durante la pandemia, que no ha faltado ni un solo producto en los frigoríficos”.