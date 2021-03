Los médicos critican la ley de eutanasia: “Somos las últimas personas que debemos matar”

La cantante Sarah Harding ha compartido una noticia que ha conmocionado al Reino Unido. Durante el confinamiento notó un bulto en el pecho y por miedo a ir al médico, por el COVID, se automedicó. Su cáncer se ha extendido a toda la columna vertebral y el diagnóstico médico determina que es terminal. Sarah ha hecho de esto un canto a la vida y asegura que el tiempo que le queda, quiere disfrutarlo con aquellos que más quiere. Un relato conmovedor como el de Xavi Argemí, un joven enfermo con una distrofia incurable: “Todo el mundo quiere morir dignamente, pero yo creo que morir dignamente no es quitarte la vida, sino que te den los medios para seguir pudiendo vivir sin sufrir y acompañado”.

Esta semana, el Congreso de los Diputados dará el visto bueno a la Ley que regula la eutanasia en España, y que entrará en vigor dentro de tres meses. Dra. Luisa González, vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha estado en ‘La Lupa de la Mañana’, en TRECE, para criticar esta propuesta: “La Ley, tal y como está redactada, obliga a hacer un registro de las personas que no quieren facilitar la muerte de los pacientes cuando debería ser la revés. Es como una especie de lista negra, pero deberían registrarse aquellos que quieren saltarse nuestro código deontológico. No es constitucional. Nos gustaría que en el Parlamento nos escucharan, a los que pensamos diferente. Consideramos que esta ley ataca frontalmente nuestra identidad. El Gobierno no puede interferir en nuestro derecho de decidir qué es medicina y que no es medicina”.

Esta ley no solo afecta a los médicos, sino que lo hace con toda la sociedad y por ello, Luisa considera que es muy importante debatir sobre ello: “Todo el mundo debe reflexionar y opinar sobre las consecuencias de esta ley. Hay que considerar las consecuencias. Esta ley incorpora un derecho a la muerte que lleva consigo un deber de matar. Nada menos que por parte de los médicos que somos las últimas personas que debemos matar”.