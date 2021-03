Juan José Badiola, en ‘La Lupa’: "No vacunaría con AstraZeneca a mayores de 60, no haría experimentos"

Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes, ha estado en ‘La Lupa de la Mañana’ para esclarecer todas las dudas sobre la situación actual de las vacunas. Canadá ha recomendado, por precaución, dejar de vacunar con AstraZeneca a menores de 55 años, debido a los trombos: “La OMS y la Agencia Europea del Medicamento han hecho una apuesta en favor del uso de AstraZeneca alegando que no hay trombos, sino que hay coagulación intravascular diseminada, que es la formación de miles de pequeños trombos en el organismo, que es tan peligroso como lo otro. No se puede decir que no hay ningún riesgo, la verdad es que el número de casos es pequeño con relación a la población vacunada”, destacaba Badiola con cierto desconcierto.

"Con los mayores, que tienen un riesgo mayor, yo no jugaría a hacer experimentos con ellos"

El riesgo de no estar vacunado es mayor que de estarlo, pero la posibilidad de aparición de trombos es algo que existe y por ello, Juan José Badiola comprende la decisión de Canadá de dejar de vacunar con AstraZeneca: “Lo entiendo y ahora se habla de que se podría vacunar con esta a personas de 60-70-80 años y yo no lo haría. El riesgo de enfermedad grave está a partir de los 60. Yo mantengo que sería conveniente acelerar el programa de vacunación a las personas mayores de 60 añosy preferiría con que no fuera con la de AstraZeneca. Con los mayores, que tienen un riesgo mayor, yo no jugaría a hacer experimentos con ellos”.

¿Tenemos una variante del virus preocupante con una transmisibilidad mayor?

Juan José Badiola considera que el problema es que al principio había solo una cepa, pero ahora hay más de una: “Todas estas variantes coinciden en que proporciona al virus mayor capacidad de propagación. La que preocupa más es la británica. Ahora tenemos una ventaja y es que se hace un análisis de cada cepa y sabemos, por lo menos, contra qué estamos luchando y si las vacunas funcionan o no”.

El portavoz del ministerio de Sanidad, Fernando Simón, se ha referido a una cuarta ola mucho más suave como “una olita” si se mantiene el ritmo de vacunación. Esta expresión ha sido objeto de debate para muchos y Badiola destaca la importancia del lenguaje para que no nos relajemos: “Esa palabra no es muy afortunada. Hay que tener cuidado con las palabras y si la gente interpreta que es una cosa de poca importancia, se relajan. Está claro que hemos salido de una manera muy rápida de la tercera ola, pero ahora el número de contagios está empezando a subir. La tendencia podría ser moderada, pero no podemos descartar que tenga una subida rápida. Estamos ante una situación con unas variantes con mayor propagación y dependerá de las medidas que se tomen y de la responsabilidad de los ciudadanos”. Así destacaba la importancia de entender que estamos en una situación de peligro.

�� "Hemos salido muy rápido de la tercera ola, pero no se puede negar que los contagios están empezando a subir. Tenemos que ser conscientes de que estamos en una zona de peligro."



Según un borrador de un estudio conjunto de la OMS y de China sobre los orígenes del covid-19, el coronavirus se habría propagado a los humanos desde murciélagos a través de otro animal, mientras que la posibilidad de que se produjera una fuga en un laboratorio es "extremadamente improbable". Juan José Badiola se pronuncia al respecto: “Hay una unanimidad en considerar que la fuente inicial sería un coronavirus de murciélago adaptado a la especie humana. Todavía no se sabe con precisión. El Gobierno chino está muy interesado en demostrar que el virus procede de fuera. La teoría de la fuga de un laboratorio es una probabilidad. Todavía no está suficientemente claro” y puntualiza que esto tiene un interés científico, pero que su interés a nivel práctico ya es menor debido a que el foco está puesto en acabar con la pandemia cuanto antes.