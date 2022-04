'La aventura de educar': ¿los deberes favorecen el rendimiento académico?

En esta nueva entrega de 'La aventura de educar' en 'La Lupa' de TRECE, hablamos sobre los deberes. ¿Son positivos? ¿Son negativos? Paloma Martín-Esperanza, periodista y profesora universitaria, y Javier Segura, delegado diocesano Enseñanza (Getafe), defienden que son buenos para el rendimiento académico.

Si nos centramos en los datos, en el caso de los niños de primaria dedican menos de dos horas a los deberes, al igual que los alumnos de secundaria. Si nos fijamos al rendimiento, los alumnos de primaria poseen un rendimiento mucho mayor que los de secundaria, un 74% frente a un 42%.

Paloma destaca este problema: "Cuanto más mayores son menos aprovechamiento hay del tiempo que se invierte en los deberes. Y esto es un problema porque está demostrado que a medida que se va creciendo los deberes son más importantes". Javier puntualiza una diferencia entre primaria y secundaria: "En ese tiempo de estudio es necesario realizar esquemas y memorización, no solo los deberes cómo se hace en primaria". También las tecnologías juegan un papel muy importante y el lugar donde estudien debe ser un lugar luminoso donde no haya distracciones.

Son algunos los que están contra los deberes, ya que los acaban haciendo los padres. "Esto es una ola que viene de Estados Unidos cuando en 2006 se publicó un libro en contra de los deberes y llegó a Francia y España. El problema es no comprender cómo debe ser la implicación parental. No es necesario que el padre esté controlando como un policía y lo importante es el apoyo de tipo afectivo animándole. Tiene que hacer ver al niño que la última responsabilidad es suya", aclara Paloma. Javier añade que "hay que dejarles crecer incluso dejándoles hacerlos mal. No pasa nada".

Los deberes favorecen el rendimiento académico

"Los deberes tienen la funcionalidad de asentar el conocimiento", puntualiza Paloma. ¿Qué sucede con las clases particulares? Javier Segura aclara cuándo son necesarias: "Hay determinadas materias que son cuestión de tiempo y organización, pero otras como matemáticas, donde hay un salto cualitativo, y ahí sí viene bien que el niño tenga un refuerzo, pero no como sistema, porque otras solo suponen una organización".

Para entender mejor el tema, Guillermo González Cruz, psicólogo y orientador educativo del CEU San Pablo de Valencia, explica cuál es la funcionalidad de los deberes: "El objetivo principal de los deberes es afianzar los contenidos que se enseñan en el aula. Lo principal en esto es la autonomía, que es muy importante. Esto nos va a llevar a otro concepto muy importante que es la responsabilidad".

"Nosotros valoramos mucho la cultura del esfuerzo", señala Guillermo que defiende cómo esto se ve reflejado en las buenas notas de los alumnos: "El deber te permite llevar al día las asignaturas y esto me permite que cuando me ponga a estudiar de cara a los exámenes me va a beneficiar".