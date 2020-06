Samboal: "Tenemos un Gobierno enredado en salvar el pecado original de su gestión: la manifestación del 8M"

Vídeo

España e Italia son los dos países de la UE en los que ha bajado la demanda de crédito en las últimas semanas. Eso no significa que los empresarios no necesiten dinero, ni tengan interés por invertir o crear nuevas líneas de negocio. Eso significa que no tienen expectativas de que esas líneas de negocio o esas inversiones funcionen y por lo tanto, prefieran esperar. ¿Por qué esa falta de interés? Pueden ser muchas: la debilidad de la economía, el anuncio de nuevos impuestos, la inseguridad jurídica. Los datos del mes de mayo son los peores en el mercado laboral de la serie histórica en este mes. En otras circunstancias, se tendría que estar creando empleo para intentar dinamizar el sector turístico. En estas, apenas se ha subido la afiliación a la Seguridad Social.

Ana Samboal valora la gestión del Gobierno respecto a la crisis sanitaria

En las últimas 24 horas, hemos visto a un Gobierno que en vez de proponer iniciativas, preguntar qué tengo que hacer para que os animéis a invertir... hemos visto a un Gobierno enredado en salvar el pecado original de la gestión de esta crisis: la manifestación del 8M autorizada, cuando probablemente ya sabían que estábamos en el ojo del huracán. Que venía una pandemia muy grande. La prueba es Italia. Así finaliza Ana Samboal, directora y presentadora de 'La Lupa de la Mañana' en TRECE su monólogo de hoy.

En un día dónde recordamos que Grande-Marlaska, negaba ayer en el Senado que vaya a dimitir después de publicarse una nota secreta firmada por la directora del instituto armado, María Gámez, donde se señala que el exjefe de la Comandancia de Madrid Pérez de los Cobos fue cesado por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil" y no por una "conformación de los equipos", como había sostenido el ministro en sede parlamentaria.