Samboal: "Sánchez ha puesto en duda la honorabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado"

Vídeo

En una democracia, las instituciones tienen que ser fuertes, para que la democracia lo sea. Tienen que estar encima de las personas. Pero tal y como evoluciona la situación política de nuestro país, esas instituciones se están debilitando. Hemos visto ocupar cargos de partido muchos cargos públicos. El último peldaño que ha subido el presidente del Gobierno es poner en duda en sede parlamentaria, la honorabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para salvaguardar la posición del ministro del Interior.

Llamar policía patriótica a la Guardia Civil y a la Policía Nacional es muy grave, pero lo es más si el que lo hace es el presidente del Gobierno. Así finaliza Ana Samboal su monólogo de hoy jueves.

El presidente del Gobierno apoyaba ayer en el Congreso al titular de Interior

Sánchez reiteraba ayer su apoyo a Marlaska tras prescindir del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid en medio de la investigación judicial al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por no prohibir la manifestación del 8M y el ministro ha recalcado que no piensa dimitir, que no hubo injerencia en la labor judicial y que no pidió en ningún caso conocer el informe que elaboraba la Guardia Civil.

Ante las distintas versiones ofrecidas hasta ahora sobre las razones del cese, explicaba que no quiso profundizar en ellas por respeto a la carrera del coronel, pero lo ha vinculado con la filtración del informe a los medios antes incluso de que lo conocieran las partes afectadas.

Marlaska ha insistido en que no tenía el informe ni sabía de su contenido. "Es más, no me interesa", ha dicho antes de explicar que pidió explicaciones sobre la filtración de ese informe. "Lo que esperamos es un respeto escrupuloso a la ley y, por eso, se pide una explicación. Si no la hay, ocurre lo que ocurre, la pérdida de confianza".

Lo ha hecho en respuesta al portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, quien interpelaba al ministro en términos muy duros y le ha augurado que estará "muy solo" cuando vuelva a la Audiencia Nacional: "Ha dilapidado su prestigio y su nombre (...) ¿Qué le va a decir a nuestros amigos, los jueces de la Audiencia Nacional? ¿Qué hay que callarse? ¿Qué hay que someterse a las presiones? ¿Qué hay que servir al Gobierno?".