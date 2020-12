Ana Samboal: "La Constitución se hizo por un pacto de la ley a la ley"

Vídeo

Celebramos el aniversario de la Constitución, cuando más de uno y más de dos la dan por superada. No tendría nada de particular puesto que la Carta Magna es tan plural, tan garantista, que da cabida dentro de ella a los que no creen en ella. Pero no a los que quieren saltársela. Celebramos este aniversario de la Constitución con los socios que han apoyado al Gobierno en los PGE diciendo que no creen en la monarquía y que no vamos a la república sino a las repúblicas.

Con el vicepresidente del Gobierno de España advirtiendo que el PP está fuera de la Constitución pero los que están dentro son precisamente esos que no creen en ella (ERC y Bildu) y con Arnaldo Otegi advirtiendo que estamos en un período constituyente.

No tendría demasiada relevancia si no fuera porque Arnaldo Otegi ha votado junto al Gobierno y porque lo advirtió hace unas semanas en sede parlamentaria el propio ministro de Justicia. ¿Estamos en un proceso constituyente realmente? La Constitución se hizo por un pacto de la ley a la ley. Y si ahora quieren cambiarla, que lo hagan del mismo modo, no por la puerta de atrás y sin advertir a los españoles de todas las consecuencias que al final somos los que tenemos que ratificarla.

Casado dice que la Constitución es la solución pero sus enemigos están "por primera vez en la dirección del Estado"

Apela a los "moderados", incluidos los socialdemócratas, para unirse en torno a valores y políticas que han funcionado durante 40 años

El presidente del PP, Pablo Casado, afirmaba el pasado domingo que la Constitución es "la solución" y "todos caben en ella", pero ha advertido de que los "enemigos" de la Ley Fundamental están "por primera vez en la dirección del Estado" tras los pasos que ha dado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Además, ha apelado a los "moderados", incluidos los socialdemócratas, para unirse en torno a valores y políticas que han funcionado en las últimas cuatro décadas.