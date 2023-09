Vuelve a ver la entrevista de Pepe Domingo Castaño, en TRECE: "Yo quería ser un hombre de la radio"

Este domingo se ha apagado la mítica voz de la radio y comunicador de COPE, Pepe Domingo Castaño, a los 80 años. Una figura épica, una leyenda para varias generaciones y que ha marcado un antes y un después a la hora de hacer radio. Hace unos meses se subió a 'La Azotea' de TRECE. El late night, presentado por Antonio Hueso y María Ruiz. En este espacio, Pepe Domingo dio algunos consejos a los más jóvenes y a quienes tienen la radio como meta final: "Por experiencia propia os digo que la única manera que hay en el mundo, de triunfar es creérselo". Así las cosas, agregó: "Primero creérselo, estar seguro de que has acertado al elegir la carrera que has elegido, no venirse abajo nunca. Insiste, sigue".

Pepe Domingo Castaño consiguió todo a base de sacrificio. Y así, poco a poco, no solo consiguió entrar en nuestras casas cada fin de semana, sino también en nuestros corazones. Vuelve a ver la entrevista completa reproduciendo el vídeo.