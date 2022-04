El teniente general Pedro Pitarch, en TRECE: “No contemplo una derrota para Putin”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, un invitado muy especial: Pedro Pitarch. El teniente general retirado ha comenzado la entrevista hablando sobre la amenaza de Putin de utilizar un misil nuclear contra Estados Unidos: “Todas las armas que han sido inventadas por el ser humano, en algún momento han sido empleadas. Este misil es de una tecnología muy avanzada y es muy difícil de rastrear. Lo que se está planteando indirectamente es una potencial carrera de armamentos”.

Pedro Pitarch explica y desgrana en su blog y en ‘ABC’ todo lo que está ocurriendo en Ucrania. “Se pensaba que Putin no invadiría Ucrania inocentemente”, apunta el teniente general: “Las tropas estaban preparadas y tenían la capacidad de entrar en combate. Yo analizo hechos y Putin tenía estas capacidades y decidió utilizarlas invadiendo Ucrania”. Pedro destaca que el principal objetivo de Putin no es Kiev: “El llegar las tropas rusas a las puertas de Kiev supondría que el presidente ucraniano iba a entregar las armas y eso no sucedió. Nosotros no sabemos los acuerdos entre Ucrania y Rusia”.

¿Qué supondría una derrota para Putin?: “Una derrota para Putin no lo contemplo. Si Rusia tiene la capacidad nuclear en su mano y la legislación en su mano para utilizarla”. Pedro considera que no se trata de una lucha entre David y Goliat porque Ucrania no está solo, está recibiendo ayuda de todo tipo: “Una tercera Guerra Mundial no la preveo, pero no la descarto. Depende de muchos factores y también de la postura que va a adoptar China”.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Pedro Pitarch?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. El interior de la primera caja escondía una fotografía del teniente general con el rey Juan Carlos: “Esto me lleva al día en que me entregaron el título de Estado Mayor en marzo 1986 y que, al ser número 1 de promoción, el rey me apadrinó y me entregó la faja y fue un momento muy importante en mi carrera. Me sentí muy honrado y gratificado este día. Recibir ese diploma del Estado mayor es un hito en la carrera de un militar porque no va todo el mundo. Las pruebas eran duras”.

En la segunda caja había una fotografía con el papa Juan Pablo II: “Estaba en Roma haciendo el Curso Superior de la OTAN y el papa vino a visitarnos. Me acuerdo que había un compañero que quería que le firmara una foto y no se atrevía y se la di yo. Tengo esta foto en mi casa con mucho cariño”.

La última caja escondía una última fotografía de su carrera militar: “Esto es n Estrasburgo. Es un momento muy bonito para mí porque estoy pasando revista en el 14 de julio (la fiesta nacional francesa) y pasar revista a las fuerzas fue un momento muy emocionante y siento un gran cariño por esta foto”.

Ignacio Gordillo responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a preguntas indiscretas formuladas por espectadores. ¿Es posible que esta guerra se prolongue en el tiempo?: “Es posible, aunque no sé lo que aguantarán los contendientes. Lo que pasa es que cuanto más tiempo se prolongue, más posibilidades hay de que se expanda, así que cuando antes acabe mejor”.

¿Sabemos las intenciones de Putin y podemos pensar que Occidente busca la manera de eliminar a Putin como dirigente?:“Habrá gente que querrá quitárselo de en medio, pero no lo sé”.

¿Cree que esta guerra podría haberse evitado?: “Supongo que sí. El proceso que termina con la invasión de Ucrania es anterior al 2014. Hay una cuestión que para mí está clara: con independencia de las barbaridades que se están cometiendo… hay que tener en cuenta que Rusia es una gran potencia que siempre va a estar ahí y que está donde está, por lo que tiene unos intereses que hay que tener en cuenta. No se puede vivir dándole la espalda a Rusia”.

¿Se podrían haber tomado otro tipo de medidas?:“Las medidas no son de ahora. Lo lógico es ir a sancionar económicamente, pero Rusia tiene muchos recursos naturales de todo tipo y una dimensión enorme. Las potencias tienen sus recursos e imagino que, si Putin tenía en mente lanzar esta invasión, ya había hecho acopio de recursos. Es un hecho que el 40% de la población mundial no está contra Rusia (contando a Rusia, China e India)”.