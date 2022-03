El politólogo Nacho Corredor, en TRECE: “El mundo se parece más a Rusia que a España y no lo tenemos presente"

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, a un invitado muy especial: Nacho Corredor. Paradójicamente, este libro se presentó seis horas antes de la invasión de Rusia a Ucrania y Nacho explica por qué es coherente: “El diagnóstico principal del libro es que la democracia es una excepción en la historia y en la geografía. Lo que se cuenta en el libro ya lo tenemos muy interiorizado”.

El politólogo Nacho Corredor publica ‘El activismo tranquilo’, un manifiesto a favor de la convivencia que toma partido sin ser partidista. “Hay solo un 6% de los países que son democracias plenas y un 70% que son estados autoritarios. El mundo se parece más a Rusia que a España y no lo tenemos presente. Solo llevamos 40 años de democracia. Sin la II Guerra Mundial tengo dudas de que se hubiera interiorizado la necesidad de que países distintos pactaran un sistema de derechos y libertades”.

¿Cómo ha vivido Nacho Corredor la crisis del Partido Popular?: “A mí me ha parecido desagradable porque hemos visto lo peor de la dimensión política que es ver, morir políticamente a alguien en directo. La crisis del PSOE con Sánchez duró seis meses y esto ha durado una semana. Quién sabe si hubiera resistido Casado, si hubiera aguantado un poco más ahora que el foco ha cambiado. El liderazgo Feijóo es una oportunidad para el PP, pero el principal reto que tiene ahora es de proyecto político. Los partidos de derechas se están preguntando cómo conviven con los populismos de derechas”.

‘El activismo tranquilo’ de Nacho Corredor

El politólogo relata por qué motivo escribe este libro: “El libro me lo encarga la editorial. Querían que el libro propusiera y los politólogos a veces nos olvidamos que gran parte del proceso de decisiones están condicionados por las relaciones que tienen quiénes toman las decisiones. En la transición había muchas personas que habían socializado en un mismo espacio y eso les hizo saber con quién estaban pactando. Parte de los problemas que hemos visto en los últimos años es que todo el recambio de liderazgo en la política española ha estado protagonizado por personas que no habían compartido espacios de socialización y eso ha hecho que desconfíen a priori”. Nacho destaca que se puede discrepar de la visión de algunos políticos, pero considera que es peligrosos decir que hay un Gobierno ilegítimo o que se quiere imponer una dictadura, ya que lo califica de frivolidad sabiendo lo que hay en Rusia.

Los orígenes de Nacho Corredor

El politólogo en ocasiones ha confesado cómo descubrió su vocación gracias a su padre: “Mi padre estudió historia y he tenido la suerte de leer prensa desde muy pequeño, porque era hijo único y me entretenía haciendo cosas inusuales. Estos días le he pedido a mi padre que me recomiende tres libros para entender lo que está pasando y él me preguntó que qué quería exactamente y yo le dije que pasar por listo en las tertulias”. Nacho relata en el libro cómo su abuelo fue asesinado en la época de la República, un coronel que le llaman a filas y no se presenta y lo matan en Paracuellos del Jarama: “Esta historia me la contaron desde la complejidad del momento político y no desde la agresividad y esto explica mucho quién soy y por qué aspiro a entender la complejidad sobre la que desarrollamos nuestras vidas”.