La llamada improvisada del Dr. Martos a Jorge Javier Vázquez: “Sé que no estás dormido, pongo el altavoz”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a un invitado muy especial: Jesús Sánchez Martos. El doctor comenzabaaclarando que no se contagia a través de la piel: “Se ha muerto mucha gente sin caricias. Puedes acariciar y luego con el gel te lavas las manos. El bicho no se mete a través de la piel”. Para Jesús Sánchez Martos lo más duro de la pandemia ha sido la crueldad: “Hay gente que se ha ido sin la despedida de sus seres queridos. La humanización tendría que haber vencido al Coronavirus desde el principio. Esperamos mucho tiempo hasta que a una enfermera se le ocurrió darle un móvil a un paciente para que hiciera videollamada”.

El último libro de Jesús Sánchez Martos

Ayer, 10 de marzo de 2022, se ha publicado el último libro de Jesús Sánchez Martos: ‘Mejor prevenir que curar’, que recoge las preguntas más frecuentes que le realizan al doctor en las redes sociales: “Me gustaría que este libro tuviera segunda, tercera parte… Todos los capítulos tienen un interrogante. Cuando haces esas preguntas en Google te dice que te vas a morir. Cuando metes infarto de miocardio en internet solo te salen hombres, pero también les pasa a las mujeres. El corazón puede doler como una enfermedad coronaria. Por otra parte, el 90% de los dolores de cabeza son benignos, pero si persiste hay que ir al médico para evitar la automedicación. El ibuprofeno provoca lesiones gástricas”.

El prólogo del libro está escrito por Jorge Javier Vázquez: “A mí nunca me interesó ‘Sálvame’ ni yo a ellos. Me senté con el subdirector y establecimos unas coordenadas y siempre me han tratado con mucho respeto. Le tengo mucho respeto a Jorge Javier Vázquez”, apunta Jesús Sánchez Martos: “Empecé en RNE y me conocían muchos taxistas. Ahora me dicen que soy famoso, pero lo que soy es un médico popular”.

La llamada de Jorge Javier Vázquez en ‘La Azotea’

El presentador de ‘Sálvame’ destaca la importancia que tuvo el doctor durante la pandemia: “Lo que hacía muy bien, en una época tan negra, era proporcionar paz. Él optó por emplear un lenguaje de tranquilidad. Si echamos la vista atrás, en muchos programas de televisión, se hizo una visión muy catastrofista. Para nosotros fue muy importante que estuviera y que ayudara a tantas personas que nos veían y que no podían salir de casa”. Jesús Sánchez Martos destaca emocionado el prólogo del presentador: “Cuando sucede algo hay que acudir a los especialistas”, destaca Jorge Javier.

Como en 'Sálvame' , en ‘La Azotea’ hemos abierto consulta y Jesús Sánchez Martos contesta a las dudas médicas de algunos de nuestros espectadores. Dale al PLAY para escuchar sus consejos.

Jesús Sánchez Martos responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de José Luis Vidal y dijo: “Le mando un regalo para que no pase frío”: “Me los voy a poner, aunque lleve el traje azul. Al terminar la pandemia, yo iba al programa y Vidal me dijo que los Reyes y Vidal me dijo que me iban a traer unos calcetines y que me los tenía que poner en directo y lo haré”.

La segunda pregunta la formulaba Raquel Caldas, ¿Cree que después de la pandemia aumentarán las vocaciones para dedicarse a la sanidad?: “Totalmente, a veces esa vocación es tan interior que necesitas que pase algo para que despierte. Hay cosas que te marcan e intentas buscar una salida. Estoy convencido de que han aumentado las personas con ganas de ayudar, puede ser la sanidad, ONG u otras profesiones. Los jóvenes solo son noticia cuando hay una pelea, un asesinato… y os puedo asegurar que los jóvenes son los más solidarios. Cuando pedimos voluntarios con el 11M venían a donar sangre. Creo que los jóvenes deberían tener más protagonista en los medios de comunicación”.

Por último, Daniel Cifuentes preguntaba si sigue tratando mejor a los becarios que al resto: “Yo comencé desde muy abajo. Yo era botones y eso me ha ayudado”.