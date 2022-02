José Zaragoza, diputado del PSC, en TRECE: “Hay un cierto nacionalismo madrileño”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, a un invitado muy especial: José Zaragoza. ¿Tiene algo en común la crisis del PP con la que tuvieron los socialistas en 2016? ¿Qué pasará en Castilla y León? ¿Habrá abstención del PSOE? ¿Cómo van a seguir las negociaciones después de la reunión fallida entre Mañueco y Tudanca? De este tema, y muchos más, ha hablado el diputado del Partido Socialista de Cataluña.

Despedida de Pablo Casado del Congreso

José Zaragoza ha comenzado opinando sobre su intervención en el Congreso de los Diputados, intervención que él mismo ha presenciado: “Yo creo que hoy hemos visto un Casado que, si lo hubiéramos visto durante muchos años, los votantes de derechas se hubieran sentido más orgullosos. La bancada socialista le ha escuchado en silencio y con respeto que es lo que suele hacer la bancada socialista cuando hablan otros partidos. Algunos no han entendido que el Congreso no es solo para ir a hablar, también para escuchar”.

José Zaragoza considera que el PP ha vivido la política, en estos últimos años, de una forma nerviosa y tensa que ha aflorado en este conflicto interno: “Nos ha dejado a todos estupefactos la virulencia con la que se tratan entre ellos. Ahora entiendes cómo tratan a los que no piensan como ellos”. El diputado destaca que ayer vimos en el Congreso dos cosas: “Una despedida de Casado dirigida a los ciudadanos y un mensaje del presidente del Gobierno a los ciudadanos en general”.

¿Qué credibilidad tiene Pedro Sánchez?

El presidente del Gobierno ha asegurado que no habrá adelanto electoral, pero… ¿Cómo podemos confiar en su palabra cuando, en el pasado, la ha contradicho? José Zaragoza responde: “Nosotros no decidimos pactar con Podemos. Fuimos a una repetición de elecciones y nos obligaron a pactar. Esto es la democracia, hay que buscar soluciones. O buscas los acuerdos o te instalas en el conflicto. Pedro Sánchez ha demostrado la firmeza para ser capaz de aguantar las críticas cuando cree que ha de tomas una decisión que conviene al interés del país y no a él. Tenemos un Gobierno que está afrontando la crisis”.

¿Qué le diría José Zaragoza a las víctimas de ETA que se sienten olvidadas?: “Nosotros lo que decimos es que la ley está para cumplirla, cuando te condenan y cuando te trasladan. La ley no está para cambiarla al gusto de la gente. Parece que nos olvidamos que el Gobierno de Aznar trasladó a presos de ETA cuando ETA estaba matando. Esto es un Estado de Derecho y los jueces deciden. Para superar los conflictos hay que respetar la justicia siempre y no solo cuando conviene”.

¿Por qué los ciudadanos están descontentos con la política?: “La gente deposita su confianza en los políticos para solventar sus problemas y si tú no consigues solventar estos problemas, la gente piensa que la política no es útil. Ahora hemos pasado una pandemia y esto ha afectado a la vida cotidiana de la gente y todo esto produce un efecto en el ciudadano que espera que los políticos trabajen y den respuesta a estos problemas”.

“Hay un cierto nacionalismo madrileño”

José Zaragoza opina sobre las palabras de Ayuso quien aseguraba, en enero del 2020, que Madrid está preparada para acoger este gran evento: “Madrid lo quiere todo, quiere hasta la Feria de Sevilla. Esa voluntad de pensar que España empieza y termina en Madrid es un error porque en España vivimos 47 millones de españoles y no cabemos todo en la Puerta del Sol. Madrid se ha convertido en una succionadora que vacía España, la percepción de que Madrid atrae o no reparte es un problema”.

A pesar del éxito electoral de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, José Zaragoza critica la gestión política del Partido Popular en esta comunidad. “El que alguien gane las elecciones no significa que esas ideas sean mejores. Imagina que las políticas de eliminar impuestos lo hicieran el Gobierno de Cataluña, seguro que dirían que no hay igualdad de los españoles porque con el dinero de todos se están bajando impuestos. Hay un juego de un cierto nacionalismo madrileño. ¿Por qué todas las instituciones del Estado están en Madrid? El equilibrio de un país basa en el reparto de las cosas. Este centralismo es un error”.