José María García, en TRECE: "Me gustaría volver por agradecimiento a quienes me han seguido, pero no debo"

El late night de TRECE ‘La Azotea’, presentado por Antonio Hueso y María Ruiz, ha recibido a uno de los locutores radiofónicos más emblemáticos de la historia de la radiodifusión española. Se trata del periodista deportivo, José María García, en un encuentro personal y único, en el que hemos descubierto su lado más humano, las claves de su trayectoria, y las experiencias únicas que lleva a sus espaldas.

José María García reconoce en TRECE que vive más tranquilo en comparación con cuando trabajaba profesionalmente, aunque reconoce que sigue ocupando su tiempo todo lo que puede y que hace aquello que no ha podido hacer durante sus años volcado con su trabajo. Y es que el comunicador, que fundó escuela con las noches deportivas de la radio española, asegura que "no se pueden negar esas evidencias, pero ha salido todo de nuestro trabajo, no ha sido intencionado. El padre de la criatura ha sido Manolo Martín Ferrán, él inventó Hora 25, y ahí nació todo. Yo había estado en TVE y me fui, aunque sin excesivo mérito porque me iban a echar, había censura, era un sujeto peligroso. Martín Ferrán me llamó y me dijo que trabajara con él. Pensé que no nos escucharía ni nuestros familiares, era el boom de la televisión".

Pero, ¿cómo hace García para seguir acaparando todas las miradas allá donde va? Reconoce, en 'La Azotea' que "es genial, pero inconcebible, me retiré hace 25 años voluntariamente porque me peleé con un dictador muy caprichoso que se llama José María Aznar. Tengo que tener un agradecimiento a los oyentes, espectadores y lectores porque se siguen acordando de mí, pero además es que son jóvenes. Es un reconocimiento".

"Me da pena profunda y tristeza cómo está el periodismo, está desapareciendo a marchas forzadas"

Por supuesto no podía faltar una de las preguntas claves: ¿Volvería José María García? "No creo que segundas partes sean buenas, me gustaría volver por agradecimiento a quienes me han seguido, pero no creo que deba volver, hay que dejar a los jóvenes que triunfen. Me da pena profunda y tristeza cómo está el periodismo. Está desapareciendo a marchas forzadas. Antes una gran entrevista lo era, hoy en lugar de eso, le hacen una felación. Ha desaparecido el periodismo de investigación y de denuncia. A mí me inculcaron que una noticia no es noticia si no está contrastada con todas las fuentes posibles. Ahora se ha sustituido por no permitir que la realidad te estropee una noticia".

El periodista añade que "un problema es que no puedes pedir a un periodista que se juegue la cabeza si su empresa está en quiebra. Otro problema es que hay déficit de mandatarios y directores abrumador. Antes había gente absolutamente preparada, que antes de ser cocineros fueron frailes. Hay que llegar aprendido, no se puede aprender en los sitios".

"Las redes sociales no son periodismo"

José María García también ha dado su punto de vista acerca de las redes sociales: "Contra la realidad no te puedes enfrentar. Son un gran invento, pero no son periodismo porque falta contrastar las noticias, la credibilidad. Da muchísima pena pensar en la falta de criterio, te publican tonterías porque solo trabajan para el clic. Las redes sociales valen para lo que valen, pero jamás podrán sustituir al periodismo. Los influencers nunca podrán ser periodistas".

Sobre si se siente orgulloso del periodismo deportivo que se hace en la actualidad, García señala que "me siento muy triste, lo he dejado de escuchar. El periodismo deportivo que se hace es el mismo que se hace político o social. No es periodismo. Periodista es y significa pluralidad, independencia y libertad. Hemos vivido una época de la censura y dependíamos de unos tontos que te tachaban. Siempre he sido muy indisciplinado por defender unas causas".

"He dejado de escuchar el periodismo deportivo"

José María García no duda ni un segundo de que ha valido la pena todo lo que ha hecho: "Lo volvería a hacer, primero tengo que agradecerle a mi mujer que mis hijos han dependido de ella, he llegado a tener maletas en siete sitios distintos. He llegado en un día a viajar en tren, avión, moto, bicicleta y burro. Ha merecido la pena si te sientes que estás haciendo una labor que puede ayudar a los demás. Cuando tienes tanta audiencia, tienes que redoblar tu desplante y trayectoria, hablas para cientos de miles. Yo siempre he defendido por encima de todo a la empresa, lo que no defiendo son los caprichos de los empresarios".

Quiero mucho a La Palma, hace muchos años con mi equipo de fútbol sala fuimos allí a jugar. Me duele muchísimo, pero somos un pueblo muy solidario y nos falta tiempo para ayudarles en todo lo posible. La cobertura ha sido muy buena, lo normal es que estuvieran allí los periodistas para contarlo. El trabajo de los drones me ha parecido espectacular, los científicos han sacado lecciones gracias a ello".

"Para el periodismo que yo quería hacer solo podía hacer deporte"

En esta entrega de 'La Azotea' también ha habido espacio para personajes como Raúl del Pozo, quien le ha recordado a García cuando una vez le dijo "tú no te mojas ni debajo de la ducha". Ante ello, García ha afirmado que "la peor de las censuras es la autocensura". Pero no ha sido el único que le ha preguntado, porque Antonio Jiménez también ha querido saber si José María García hubiera disfrutado contando política, por ejemplo, o cuál ha sido el equipo que más le ha emocionado viendo jugar: "Para el periodismo que yo quería hacer solo podía hacer deporte. En muchas ocasiones fue el pretexto para que no me cerraran otras vías, lo que a mí me encandila es ayudar a quienes no tienen ayuda. Soy tremendamente dura con el que manda y absolutamente generoso con el que obedece".