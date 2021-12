Joaquín Leguina, en TRECE: “Santiago Abascal es buena persona y merece la solidaridad de cualquier demócrata”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a un invitado muy especial: Joaquín Leguina. El economista y expresidente de la Comunidad de Madrid ha comenzado la entrevista haciendo balance del 2021: “Me siento muy solidario con la gente que lo ha pasado mal. El año pasado me hicieron una operación importante y pasar los días en casa sin salir… todo el mundo lo sabe. Tengo la esperanza de que esto acabe. Ha sido terrible desde el punto de vista sanitario, económico, social…”

Cántabro de nacimiento, pero madrileño de adopción: “Estudié en Bilbao la carrera, pero me siento cántabro y soy amigo de Revilla desde niños. Le tengo mucho cariño. No estoy de acuerdo con él en todo, pero le tengo mucho cariño y sé que él a mí también”. Joaquín Leguina fue presidente de la Comunidad de Madrid entre los años 1983 y 1995: “No echo de menos volver a la política. Acabo de cumplir 80 años… ya está bien ¿no?”.

Joaquín Leguina es economista, demógrafo, político y escritor. Además, fue el primer presidente de la Comunidad de Madrid del PSOE: “De Isabel Díaz Ayuso tengo una buena opinión, es una tipa valiosa, dialogante… pura amabilidad. Ya sé que me ponen a parir algunos sectarios del Partido Socialista, pero es la verdad, es una mujer valiosa sin duda alguna. Ha sacado al PP de un agujero y ha metido en el agujero al PSOE. Yo le deseo a Juan Lobato que saque al PSOE de ahí y si quiere mi ayuda la tendrá” y añade que “Madrid, en este momento, es un tirón. Es el motor de España. Es mérito de los que me siguieron y de la atracción que tiene Madrid para mucha gente”.

El Partido Socialista abrió un expediente a Leguina por “unas declaraciones que hace un periodista”, apunta el expresidente de la Comunidad de Madrid por, supuestamente, defender la labor de Ayuso y da su opinión al respecto: “¿A quién se le ocurre expulsar del partido al único presidente que ha tenido Madrid del PSOE? Les he amenazado. Si me expulsan voy al juez porque creo que pertenecer a un partido no te obliga a que desaparezca tu derecho a la expresión libre. Hago las mismas declaraciones en la época de Felipe González y no me pasa absolutamente nada. Somos compañeros, no me llama nadie y no me hacen ni puñetero caso”.

Joaquín Leguina ha publicado el libro ‘Pedro Sánchez: historia de una ambición’: “La ambición de Sánchez es seguir, que es lógico, pero a cualquier precio no”. Durante el programa, el expresidente de la Comunidad de Madrid opinó sobre otros políticos de la oposición: “De Pablo Casado creo que la lucha con Ayuso es un error que puede pagar caro. Quiero pensar que no es él quién haya metido la garra, pero es un error”. De Santiago Abascal apunta que “es una buena persona. Me van a echar del partido y del mundo. Mi familia vasca lo tiene en un altar porque los nacionalistas de mierda lo han maltratado hasta el infinito y se merece toda la solidaridad de cualquier demócrata”. Aunque no conoce a Yolanda Díaz no la conoce personalmente apunta que “su padre merece todo el respeto y ella también. Él ha sido un líder sindical de primerísimo nivel en Ferrol, por eso es del partido comunista porque su padre era de Comisiones Obreras”. Por último, de Inés Arrimadas asegura que “me da pena. He hablado con ella. Le deseo lo mejor personalmente, pero lo veo mal”.

Joaquín Leguina responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, ‘Tres a Raya’, tres personas que conocen muy bien a nuestros invitados o que son muy curiosos, formulan preguntas indiscretas. La primera pregunta para Joaquín Leguina venía de la mano de Daniel Cifuentes, ¿Se solucionará el problema catalán?: “Depende de los políticos españoles. Si se bajan los pantalones permanentemente con los nacionalistas catalanes, no solucionaremos el problema. Que se aten los machos y que hagan lo que tienen que hacer”.

La segunda pregunta la formulaba Irene Sanz, ¿Le cogerías una llamada a Iván Redondo?:“Por supuesto que sí. No soy muy partidario de los señores que asesoran a los políticos y miran a muy corto plazo porque en política hay que mirar al horizonte y creo que él es un asesor típico. No me voy a meter con él, que ya se meten otros con él”.

Por último, Adrián Naranjo preguntaba si se daría de baja del PSOE: “No tengo por qué darme de baja, espero que mejoren las cosas. No estoy en contra del Partido Socialista, estoy en contra de Sánchez, que se ha apoderado del Partido Socialista”.