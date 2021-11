Íñigo Urrechu cuenta cómo Cristiano Ronaldo le inspiró a adaptar la carta de su restaurante al braille

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a un invitado muy especial: Íñigo Urrechu. El chef ha completado las seis maratones más importantes del mundo y es presentador de televisión: “El denominador común de todo es la pasión”, comenzaba su entrevista.

Íñigo Urrechu, y sus socios, dirigen 6 restaurantes. La última adquisición es el ‘Zalacaín’: “Ha sido una vuelta intensa. Cuando se rompe el mundo en 2020, cuando vuelves a abrir los restaurantes nos sabes con lo que te vas a encontrar. Zalacaín es parte de la historia de España. La Constitución se firmó allí. Me puse a pensar en todas las familias que trabajan ahí, y en las ilusiones de los clientes… 47 años de ilusiones que peleamos para reabrirlo. Desde el 7 de julio está lleno”, apuntaba el chef. ¿Fue fácil abrir Zalacaín?: “Fue un concurso de acreedores y es dramático por la gente que trabaja dentro de la empresa”, el restaurante reabrió sus puertas en julio después de 16 meses cerrado.

La anécdota con Cristiano Ronaldo

Los Reyes, Alejandro Sanz, Cristiano Ronaldo… son algunos de los personajes conocidos que frecuentan los restaurantes de Urrechu y nos contaba alguna anécdota: “Tiene miga. Llevo 34 años en cocinas, son muchas anécdotas. Os voy a contar la anécdota de Ronaldo. Ronaldo es una persona maravillosa, muy educado… una persona con la que merece la pena hablar. Yo no soy muy futbolero, así que esta anécdota no es por afinidad de colores. Un día pensé que Ronaldo se fiaba mucho de lo que le recomendaba, y luego pensé que quizá no entendía la carta, así que traduje la carta al portugués.Un día me llaman unos señores y me preguntaron si podían entrar unos perros guía y pensé que debía traducir la carta al braille. Hablé con la ONCE y nos ayudaron a hacer un buen servicio y esto fue gracias a la anécdota con Ronaldo”.

En cuanto a la situación del sector de la hostelería, el chef aporta su punto de vista: “Yo sigo tomando la temperatura en todos los restaurantes y sigo manteniendo las distancias de seguridad. El futuro lo veo… hay que profesionalizar las cosas, pero hay que enseñar previamente para que esto no vuelva a pasar”.

Son muchos los programas de televisión que Urrechu ha presentado y esto es lo que le aporta la pequeña pantalla: “Lo más bonito que me da la televisión es que me gusta, soy “un chapas”. Me gusta mantener el equilibrio. La televisión te permite democratizar la alta cocina y hacerla asequible a todos los públicos. La gastronomía está ligada a la historia de cada país. Cada vez hay más nivel en las cocinas de cada casa”.

Íñigo Urrechu valora mucho el equipo: “Mis padres me han enseñado a ser buena persona, han sembrado cariño y he mamado eso. Confío en el ser humano. Dentro de mi razón de ser no se encuentra el ser mala persona”, destaca el chef y habla de otro de los grandes, Martín Berasategui: “Cuando entras con 17 años, eres un chavalillo, y tuve mucha suerte de caer con él. Es un genio, pero es muy trabajador y por eso es el más prestigioso y el más reconocido. Aprendí con él a ser persona y a amar el producto y la profesión”.

El deporte, la otra gran pasión de Íñigo Urrechu

Otra de las grandes pasiones de Urrechu es el deporte y, en su vida, hubo un punto de inflexión: “Un día me vi con 37 años, fumando más de 3 paquetes de tabaco al día y me di cuenta de que si quería ser ejemplo para mi entorno, debía analizar. Dejé de fumar y comencé a cuidarme. Primero hice la maratón de Nueva York y luego un ironman, una de las pruebas deportivas más duras. Aunque quede el último me gusta cruzar la meta con mis hijos para enseñarles las tres pautas por las que rijo mi vida; constancia, criterio y humildad. Cuando te marcas un reto, la finalidad siempre es más importante que tú”.

El pilar fundamental de la vida de Urrechu: la familia

¿Qué lugar ocupa la familia en la vida de Urrechu?: “No me vale de nada todo si no tengo con quién compartirlo. Cuando me casé éramos muy jóvenes, pero queríamos estar juntos, y después de 25 años es algo maravilloso. Sin familia no sería nada de lo que soy. Mi mujer es maravillosa y generosa porque ha cambiado parte del rumbo de su vida para poder estar con los hijos, porque yo no he podido estar tanto”.