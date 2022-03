La ilusión de Jesús Aguirre por vivir una Semana Santa normal “teniendo presente la pandemia”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, a un invitado muy especial: Jesús Corredor. El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía comenzaba la entrevista recordando que “la pandemia la tenemos. La OMS todavía no la ha pasado a endémico y tenemos que tener mucha precaución todavía. Estamos en una fase de meseta, pero hay que estar vigilantes”.

¿Cómo se debe encarar la Semana Santa?: “Yo soy muy de Semana Santa y llevamos dos años esperando y tenemos síndrome de abstinencia. Ya huele a incienso y la gente se está preparando. Hemos sacado unos protocolos para los pasos, para las bandas. Todos los andaluces y los españoles tenemos ganas de recuperar las tradiciones, pero siempre manteniendo la distancia, el lavado de manos y la mascarilla”. Jesús espera tener la Semana Santa tranquila y apunta cuál es la situación en Andalucía: “En Andalucía, la tercera ola tuvo mayor número de ingresos, pero nunca hemos tenido presión excesiva, siempre hemos tenido UCI libres. Pero esto no nos puede llamar a la tranquilidad, mientras haya pacientes ingresados y fallecidos significa que el virus lo tenemos aquí”.

¿Cómo vivió Jesús Aguirre los peores meses de la pandemia desde la Consejería? El médico es consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía desde 2019: “Nosotros veníamos de la Listeria y ya nos supuso un sistema de vigilancia epidemiológica en Andalucía y nos pilló bastante preparados para el Coronavirus”. En 2019 se sufrió la pandemia provocada por la listeriosis a raíz de la carne mechada.

Muchas apariciones de Jesús Aguirre se han viralizado debido a la gracia que tiene al exponer los asuntos: “Yo hablo para que los andaluces me entiendan. Yo seré consejero, pero lo que soy es médico y hablo como hablaba a mis pacientes”. Jesús destaca que muchos ciudadanos le paraban por la calle y le decían “a usted le entiendo”.

“El ser médico rural marca”, apunta Jesús Aguirre, que es hijo de una familia con nueve hijos: “Estamos muy unidos, mi madre hace de nexo entre todos. La cuna marca. No veo a mi madre con toda la frecuencia que quisiera, pero siempre me ve en televisión”. Jesús Aguirre es protagonista de muchos memes en las redes sociales por sus gestos y expresiones: “Aquel que no tiene un meme no es nadie. A mi equipo les digo que me los guarden, que cuando me vaya quiero llevarme un pen con todos estos memes. Yo me jarto a reír cuando me los mandan amigos y familia”.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Jesús Aguirre?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. El interior de la primera caja escondía un vinilo de Joan Manuel Serrat: “Me encantan los cantautores, siempre me han encantado. La parte de Serrat dedicada a los poetas me entusiasma. Siempre o escuchaba en casa de amigos. Jesucristo Superstar estaba prohibida en España y me acuerdo traerla de Francia y escucharla a escondidas con amigos”.

En la segunda caja una raqueta de pádel: “Empecé a jugar al tenis con raquetas de madera. Todavía sigo jugando al pádel. Lo importante es jugar. Me sé situar y esperar a la pelota”.