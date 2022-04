El escalofriante momento en el que Pablo Rivero presencia un episodio de su novela negra en la vida real

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, un invitado muy especial: Pablo Rivero. El actor, más conocido por su papel de Toni Alcántara en la serie ‘Cuéntame cómo pasó’, ha comenzado la entrevista hablando de su papel como jefe de prensa de Moncloa: “Hice dos años de periodismo y conocía algunas cosas. Uno de los puntos fuertes de la serie es el equipo de documentación. Nosotros no hemos terminado de grabar y ellos ya están preparando el año de la siguiente temporada. Está tan bien recreado que muchas veces no tenemos que hacer nada”.

‘La cría’, el último libro de Pablo Rivero

Tras 20 años en la serie, Pablo Rivero saca tiempo para escribir novelas tocando temas reales: “El tema de las redes sociales no sabemos el alcance que tendrá a largo plazo. Lo vamos naturalizando y me interesaba saber donde están los límites. En el libro enfrento a dos personajes – que son dos madres – una de ellas expone a su hijo en redes y es famoso y otra le mantiene al margen, pero sufre bulling”. El objetivo de ‘La cría’, la cuarta novela de Pablo, es que los padres reflexionen sobre el uso de las redes sociales en sus hijos. “Yo leo mucha novela negra y por eso hago esa fusión de hablar de temas importantes, pero con las herramientas del thriller”, explica Pablo.





¿Publicarías imágenes de tus hijos en las redes sociales? Pablo Rivero opina sobre este tema complejo. “En el libro aparece que España es el país donde estamos más concienciados. Todo tiene una medida y depende de qué tipo de exposición tenga el hijo. Hay muchos peligros en las redes sociales. Lo pero es que una persona se haga pasar por un adolescente, intercambien mensajes, intercambien fotos subidas de tono y se hace chantaje”. Pablo Rivero subraya la cantidad de información que compartimos sin darnos cuenta en las imágenes: donde vivimos, los lugares que frecuentamos, los uniformes de los niños…

Una experta en el tema, Elena Arderíus, Dra. Del Centro de Acompañamiento Familia UFV, ha explicado los potenciales peligros: “Los padres muestran una imagen en redes que no se corresponden con la identidad real del niño porque eso está por configurar. Esto puede frustrar al niño. Los padres tienen que preguntarse por qué lo hacen, si es para vender un productor o para buscar la aprobación de los demás, todo esto es un error”.

Pablo Rivero confiesa que le gustaría que todas sus novelas se pudieran llevar a la pequeña y gran pantalla a través de películas o mini series. Además de actuar y escribir, Pablo también tiene talento en la cocina y lo ha demostrado preparando unas torrijas. Dale al PLAY para ver la entrevista completa.

Pablo Rivero responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de Manuel Velasco: “¿Se puede vivir sin redes sociales?”: “Yo no tengo Twitter y desde el principio tenía claro que no iba a participar de eso porque veía a todo el mundo muy enganchado. Y lo de Instagram me enganché porque me encanta la fotografía. Yo creo que no, pero hay que saber gestionarlo. Es una herramienta maravillosa para comunicar por lo que no prescindiría de ellas porque tiene cosas maravillosas… pero bien utilizadas”.

La segunda pregunta la formulaba María Galiano, ¿Nos podrías contar alguna anécdota que te haya ocurrido escribiendo el libro?: “En el libro hay una parte de terror representada por un conejo. El niño empieza a tener pesadillas con el conejo y justo mi hijo, que tiene terrores nocturnos, veía cosas por las noches, las señalaba, gritaba y he vivido lo mismo que escribo en el libro o peor”. María, que entraba por teléfono, le deseaba mucha suerte: “Qué vendas muchísimo. Él es un gran autor de novela negra y tiene mucha imaginación este nieto postizo mío. Es admirable que sea capaz de inventar esas cosas maravillosas. Lo he pasado muy bien leyendo sus novelas”.

Por último, Jimenole preguntaba si, además de escribir sus libros, también se los lee: “Normalmente, me lo vuelvo a leer cuando ha pasado un mes. Me lo sé de memoria. Saldrá el audiolibro leído por mí”.