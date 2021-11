La divertida anécdota de José Antonio Maldonado, en 'La Azotea de TRECE: “No tengo la predicción en la cabeza"

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, a un invitado muy especial: José Antonio Maldonado. Desde la humildad, las primeras palabras que ha pronunciado son: “El verdadero hombre del tiempo era Mariano Medina. Trabajaba en la SER y Mariano iba los sábados a dar el tiempo del domingo, y una noche Bobby Deglané se refirió a él como “hombre del tiempo”, y esa frase se acuñó. Incluso la registró”.

Maldonado estudió Ciencias Físicas en Sevilla. Posteriormente, en el 70, opositó para entrar en lo que ahora se llama Instituto Nacional de Meteorología y, más tarde, entró en RTVE: “Llevaba 14 años como meteorólogo cuando comencé en RTVE, cuando surgió la televisión matinal. Conseguí la excedencia que me tenían que dar, porque tenía 4 niños y no me podía arriesgar”.

“Hablo en varias radios, con Herrera suelo hablar los viernes. Nunca digo que no a nada”, afirma Maldonado que, también, ha opinado sobre los formatos nuevos de los presentadores de la información meteorológica: “Lo de las fotos es nuevo. Lo único que ha variado es que, ahora, los modelos son más fiables. Cuando yo terminé tenía los mismos medios que ahora. Yo utilizaba el croma y ahora tienen un mando, pero no noto gran diferencia en lo que yo hacía”.

Maldonado opinaba sobre cómo ve RTVE en estos momentos: “Creo que ha perdido. Siempre éramos líderes, pero hay muy poco dinero y pocos medios y creo que, lamentablemente, ha bajado bastante”.

Las mejores anécdotas de la trayectoria profesional de José Antonio Maldonado

José Antonio Maldonado ha reaccionado a una anécdota de uno de los grandes fallos en directo: “Fue un 31 de julio que estaba lloviendo en toda España, era noticia. Me llamaron para que diera el tiempo en el telediario. Ensayamos un poco. Cuando llegué al croma, tenía un monitor, de tal manera que, cuando me giraba parecía que estaba mirando al mapa de mi espalda, pero ahí no había nada, yo miraba a un monitor. Ese día, resulta que en el monitor solo estaba viendo el mapa y yo señalaba y ponía San Sebastián en Cádiz”.

José Antonio Maldonado continuaba contando anécdotas de sus años como presentador meteorológico: “Un día que estaba lloviendo, yo volvía a casa. Estaba en un semáforo y una chica, que iba en el coche de al lado, y me dice que se casa el sábado y me preguntó qué tiempo iba a hacer. Le “no tengo la predicción en la cabeza” y que llamara a Torre España en media hora que estaba allí y yo le contaba. Llamó y le dije que iba a hacer buen tiempo, y a la vuelta del viaje de novios me mandó una caja de bombones”.

¿Volverá a sacudirnos una nueva Filomena este año?

“Es muy difícil, imposible no hay nada”, apuntaba José Antonio justo antes de conocer a Jorge Rey, el joven meteorólogo de Burgos que predijo la gran nevada de principios de año: “Yo utilizo el método de las “cabañuelas” para predecir el tiempo, un método ancestral. Nos dice que vamos a tener un invierno duro para Castilla y León. Las nevadas y heladas serían, para esta comunidad, en enero y febrero”, afirmaba el joven. “No comulgamos con eso. Mariano Medina, que era una eminencia, tampoco creía en ello. Acierta unas veces sí y otras no”, sentenciaba el mítico meteorólogo.

José Antonio Maldonado responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano del productor del programa, Adrián Naranjo, ¿Te ves presentando algún formato que no sea el tiempo?:“Quiero apuntar que solo eres meteorólogo si te casas la oposición. Alguna vez me propusieron presentar un programa, pero yo dije que no, porque no me veía con cualidades para eso”.

La segunda la formuló la mujer del tiempo de TRECE, Marta de Pedro, ¿cómo te informas del tiempo los días que descansas?: “Me informo y hago mi propia predicción. Creo que las más fiables son las informaciones del centroeuropeo”.

Antonio Jiménez, presentador de ‘El Cascabel’, preguntaba, ¿Por qué siempre llueve en Semana Santa?:“Porque si no me quedo yo sin trabajo”, bromeaba el meteorólogo y continuaba, “con que llueva cuatro gotas se ha fastidiado la tarde. En la Feria de Sevilla te da igual porque estás dentro de la caseta, pero en Semana Santa se nota”.