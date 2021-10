La carrera de Manuel Bandera: de bailar en el 'Un, dos, tres...' a actuar en el musical de Antonio Banderas

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a un invitado muy especial: Manuel Bandera. El actor se encuentra inmerso en ‘A Chorus Line’, una obra musical codirigida por Antonio Banderas, en el Teatro Calderón de Madrid: “La respuesta del público es muy buena y empatizan muy bien con la función. No hay grandes decorados, los protagonistas son los chavales. Hay gente mayor que me comenta que lo han entendido y que han reído y llorado y es muy importante”.

Antonio Banderas interpretaba el papel que ahora hace Manuel Bandera: “Me llamó mi representante y me dijo que Antonio quería darme el testigo de hacer este personaje en Madrid y no me lo pensé ni un segundo”. Antonio Banderas describía este espectáculo como un espectáculo “desnudo” y Manuel lo explicaba: “Hay otros musicales que a la interpretación no se le da tanta importancia, pero en ‘A Chorus Line’ es primordial. Los actores son magníficos y para un actor es duro no estar respaldado por una escenografía, pero lo resuelven muy bien todos ellos”.

Baayork Lee codirige el musical y estuvo en el elenco principal de la mítica obra en Broadway en 1975. “Todos los personajes están basando en personas reales y ella nos lo iba explicando”.

El personaje de Manuel Bandera es un director en busca de las mejores voces para su coro. María Ruiz y Antonio Hueso le han puesto a prueba. Varios chicos y chicas han interpretado un papel y él ha tenido que adivinar quién era el actor infiltrado.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Manuel Bandera?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. La primera caja escondía unas cintas y unas mancuernas: “El deporte lo es todo para mí. Me vine a Madrid en 1982 y estudié Educación Física, después de haber empezado la carrera de Química, y a su vez empecé a bailar en unas clases que mezclaban la gimnasia con el baile”.

La segunda caja contenía una foto de Manuel con su hijo Miguel: “Mi familia es maravilloso y estoy muy orgulloso. Mi mujer es estupenda, la conocí hace 35 años en una coreografía que hice en Fin de Año del año 86, y hemos tenido este hijo maravilloso. Mi familia es mi pilar. En esta profesión, tener tu vida personal bien equilibrada es muy importante”.

Por último, la tercera caja roja escondía el póster de la película ‘Las cosas del querer’: “Aquí empezó todo. Un año, en 1988, estaba en una terraza en Castellana y conocí al productor de la película y me propuso participar con un pequeño papel. Al mes, me volví a encontrar con él y me preguntó si sabía cantar y me propuso hacer la prueba para ser el protagonista y me preparó durante tres meses para que lo fuera”.

La visita de Manuel Velasco en ‘La Azotea’ de TRECE

Manuel Bandera y Manuel Velasco se conocieron gracias al espectáculo ‘Mamá quiero ser artista’: “Yo siempre estaba en los camerinos y me cuidaban los actores que estaban en los camerinos de los espectáculos de mi padre”, detallaba Velasco.

Dale al PLAY para escuchar todas las anécdotas que comparten Manuel Bandera y Manuel Velasco.