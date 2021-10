Carmelo Encinas confiesa su voto en ‘La Azotea’ de TRECE: “Lo hago pasa ser lo más objetivo posible”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a un invitado muy especial: Carmelo Encinas. El colaborador de ‘El Cascabel’ de TRECE ha comenzado hablando de la reforma laboral, un tema muy polémico. “Es un asunto con una complejidad especial porque tiene dos partes. Por una parte, Unidas Podemos quiere ir lo más lejos posible mientras que el PSOE no se quiere ir tan lejos porque Europa pone el foco en esta reforma”. ¿Qué ocurrirá? Carmelo opina: “Yo creo que habrá algún tipo de acuerdo. Se puede derogar totalmente y luego recuperar determinados puntos, pero no creo que se pongan en riesgo los 140.000 millones que Europa va a poner en España en fondos de recuperación y el PSOE tiene el compromiso con Podemos de derogar la reforma laboral, pero no se puede hacer como se quiere”.

“Yo no veo elecciones anticipadas. Me cuesta creer que se convoquen unas elecciones que no interesan a ninguna de las partes. No es el momento adecuado. Creo que están condenados a entenderse y creo que habrá acuerdo. Yolanda Díaz ha demostrado eficacia y quiere llevarse el mérito y en esto de la reforma laboral quiere capitalizarlo”, opina Carmelo Encinas.

Otro de los temas que preocupan es la factura de la luz: “Eso sí que es complicado. Me costó mucho entender el recibo de la luz, pero lo que es difícil de comprender es cómo se determina el precio de la luz en este mercado. Tengo la impresión de que hay demasiados agentes externos que condicionan el precio de la luz y que el Gobierno no pueda hacer mucho más de lo que hace”.

Hay una corriente crítica que dice que el tertuliano opina de todo, pero no sabe de nada, ¿está de acuerdo Carmelo Encinas con esta afirmación?: “Cada uno es responsable de lo que hace. Yo no pontifico de lo que no sé. Es fácil criticar a la gente. Lo que hacemos es escuchar a los que saben y trasmitirlo y contrastarlo. Yo no tengo actividad en las redes sociales, pero sí miro lo que dicen de mí. Casi siempre te ponen como un trapo. Jamás he pontificado de lo que no sé. Eso es lo que hace un comunicado”.

¿A quién vota Carmelo Encinas?

Ante todas las críticas, Carmelo Encinas confiesa cuál es su forma de intentar ser lo más imparcial posible: “Me considero progresista, pero no tengo carné del partido. Yo he votado toda mi vida en blanco. No voy a defender el voto en blanco, pero siempre lo he considerado mi mecanismo de autodefensa para ser lo más objetivo posible a la hora de hacer mis análisis. Aunque yo luego, mi mentalidad, formación y educación, es progresista. Esta es la realidad. Lo que me parece reprochable de los que te critican es los que no quieren escuchar otra opinión más que la que les confirme la que ellos tienen. Esto me parece de una pobreza intelectual acongojante”

Carmelo Encinas responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas que le conocen muy bien. La primera pregunta viene de la mano de su compañera de profesión Esther Jaén: ¿Cuántos compañeros y subordinados has tenido que después han sido Secretarios de Estado? “He trabajado en una cadena de radio que ha sido una cantera. Paco González o Manolo Lama son ejemplos de ellos y les adoro. No diré nombres propios, pero os aseguro que toda esa gente, que has contribuido a que crezcan profesionalmente, te produce mucha satisfacción”.

La segunda pregunta la formula Lucía Crespo, de ‘La Lupa’ de TRECE: ¿Cómo llevas las críticas de tus detractores en redes sociales?“Las llevo bien porque les suscitas algún tipo de sentimiento. Me dan mucha cera, aunque son pocos. Yo vivo en un barrio que es particularmente de derechas, mucha gente me para por la calle y me dice que no están de acuerdo, pero que les gusta cómo lo defiendo. Pero luego hay otros que simplemente no quieren que esté por cómo pienso y me tachan de bolchevique”.

Por último, Antonio Naranjo, compañero de Carmelo Encinas en ‘Herrera en COPE’ le ha preguntado qué tipo de pacto con el diablo hizo para mantenerse tan joven: “Mi madre me ha dado buena genética. También me cuido. Nunca he trabajado menos de 12 horas diarias hasta hace poco. Cuido la alimentación, hago deporte, ni fumo ni bebo porque me afecta todo eso. Detesto la enfermedad, soy muy mal enfermo”.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Carmelo Encinas?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. La primera caja escondía una fotografía de una media fanega:“Es una medida del cereal. Esta es segoviana, A mí me gustan estas cosas, tienen mucho significado para mí”.

La segunda caja contenía otra fotografía, esta vez de Patú, su perro: “Es el único perro que he tenido mío. Era un perro maravilloso que resultó que era un rebelde de cuidado. Este perro tuvimos que sacrificarlo porque tenía cáncer de huesos y me pasó una cosa. Escribí una columna de opinión en El País sobre la muerte de mi perro y me llamó el director para decirme que le había pasado lo mismo, que había llorado con su perro”.

Para terminar, la tercera caja roja escondía un cojín: “Soy de los que necesita una cabezada después de comer. A veces no son más de 10 minutos, pero es muy reparador”.