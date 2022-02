Antonio San José, sobre la guerra Rusia-Ucrania: “Contienes el aliento y piensas que la paz es posible”

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a un invitado muy especial: Antonio San José. El periodista ha comenzado la entrevista hablando de la invasión de Rusia a Ucrania: “Tenía pocas dudas de que esto iba a pasar porque los servicios de Inteligencia norteamericanos ya lo venían anunciando. Se veía venir, aunque siempre piensas que la paz es posible. Es una muy mala noticia”. Antonio San José trata de buscar una solución al conflicto: “Podemos presionar a Rusia, pero corres el peligro de pegarnos un tiro en el pie porque todos lo vamos a notar. El gas sube de precio cada hora desde que empezó la guerra. Si los laboratorios farmacéuticos no tienes aluminio no fabrican el medicamento… las cosas no pintan bien y me preocupa mucho”.

¿Qué pasará en los próximos días?: “Nadie es capaz de decirlo, no sabemos que va a ocurrir. Las tropas avanzan hasta Kiev, por lo que es una invasión en toda regla. No creo que Putin ponga fin a esto. Hay que garantizar la seguridad de los nacionales en Ucrania”, puntualiza Antonio.

La crisis del Partido Popular

Antonio San José aporta su visión sobre la situación del Partido Popular: “Es un espectáculo lamentable, nunca se tenía que haber llegado hasta aquí. Pero no es un tema del PP solo. El PP y PSOE son dos partidos en los que se sustenta todo y si uno de los dos falla, la democracia se resiente”. El periodista destaca varios errores: “La entrevista que hizo Casado en ‘Herrera en COPE’ fue un punto de inflexión. Fue a hacer unas acusaciones contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y a las cinco horas dice que le ha dado las explicaciones y deja sin efecto el expediente. Si no tienes muy atadas las pruebas no puedes salir a decir lo que dices”.

¿Qué opina Antonio San José de estos ex dirigentes políticos?

Antonio San José ha comenzado opinando sobre Soraya Sáenz de Santamaría: “Ella es paisana. Tengo la mejor de las opiniones. Es una mujer que acumuló mucho poder, pero luego en el PP se produzco un cisma y no se entendió con Cospedal. Optó a la secretaría general. Ella es abogada del Estado, esto es importante, tener una carrera profesional”. Dale al PLAY para escuchar por qué cree Antonio que Pablo Casado ganó las primarias del Partido Popular.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Antonio San José?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. La primera caja de Antonio escondía una caricatura: “Es una caricatura que me hizo Antonio Fraguas, más conocido como Forges, es un recuerdo muy bonito”.

La segunda contenía un disco de Silk Sonic, el dúo compuesto por los estadounidenses Bruno Mars y Anderson Paak: “Es un disco que recomiendo muchísimo. Yo soy muy aficionado a la música desde que tenía 13 años, sabía los productores, los músicos… este disco es de hace unos meses, pero es muy recomendable. Creo que es el mejor disco del año pasado. Me gusta mucho el folk rock americano. La música me ha gustado mucho siempre”.

Y, por último, la última caja contenía una foto de Manolo Santana: “Cuando tenía 7 años él era uno de los grandes. Era una figura de aquella España en blanco y negro, una figura fundamental. Uno de los grandes. Me gustó mucho el tributo que le rindió Nadal cuando murió. Tiene mucho mérito porque él era recogepelotas porque el tenis jugaba la gente adinerada y él empezó a aprender y llegó a lo más alto. Merece respeto. El tenis siempre me ha gustado mucho”.

El último libro de Antonio San José

En 2011, el periodista publicó ‘La felicidad de las pequeñas cosas’: “Estas con unos amigos, disfrutando de una conversación agradable… son momentos que hacen que la felicidad se sienta”. Antonio San José quiere que nos ilusionemos en nuestro día a día y disfrutemos de las pequeñas cosas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Antonio San José responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de Lucía Crespo. ¿Es mejor trabajar con gente joven o más mayor?:“Monté un canal llamado ‘Non Stop People'. Consistía en ayudar a los jóvenes en su inserción profesional. Era un canal de actualidad donde se hablaba de cultura, sociedad… Lucía fue una de las personas que incorporamos y estoy muy orgulloso porque el 90% de ellos están trabajando en medio de comunicación. Me encanta trabajar con gente joven porque se aprende mucho de ellos”.

La segunda pregunta la formulaba José Luis Pérez, presentador de ‘TRECE Al Día’, ¿Qué te queda por hacer en la profesión?: “Me quedan muchas cosas. Hay que adaptarse y siempre hay que pensar que lo mejor está por venir”.

Por último, Antonio Naranjo le ha preguntado cuáles son los tres periodistas a los que más admiras y cuáles son las tres noticias que más te ha gustado cubrir: “Admiro a muchos periodistas, también muchos jóvenes, hay que saber identificar a la gente que tiene cualidades. He aprendido mucho de Victoria Prego o Paco Basterra, que me han enseñado. Una de las noticias que más me gustó cubrir es el fin de ETA, y me gustaría anunciar el fin del cáncer”.