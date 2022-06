Álex Ubago desvela por qué es tan especial el dúo que formará con Mikel Erentxun en el concierto de CADENA 100

"La azotea de medianoche" abre sus puertas, cada noche, para recibirte en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, un invitado muy especial: Álex Ubago. A dos días del ‘CADENA 100 Concierto 30 Aniversario’, el cantante ha querido pasar por TRECE para hacer un repaso a toda su carrera profesional, desde sus inicios hasta este gran evento que se celebrará el sábado 25 de junio.

Los 30 artistas que actúan en el escenario del Wanda, también formarán 15 dúos únicos. El de Álex Ubago ya se ha hecho público y confiesa por qué tiene tanto significado para él: “Voy a cantar solo con la maravillosa banda y, además, voy a cantar una canción con Mikel Erentxun. Hay una historia muy bonita con Mikel. Él fue el primer artista al que yo le pedí un autógrafo siendo un niño. Él lo sabe, hemos compuesto canciones juntos, hemos compartido escenario… va a ser un momento muy especial para mí”.

20 años con Álex Ubago

Álex Ubago celebra veinte años de carrera musical de gira con su nuevo álbum: “Están siendo semanas muy intensas con la salida del disco y los conciertos, sobre todo después de los dos años de pandemia… tenía mucho mono de escenario y disfrutar con mi público. Con este disco celebro mis 20 años en la música y tenía muchas ganas de que volara y compartirlo con la gente”. España, Colombia, Ecuador, México, Argentina, Chile… son algunas de las paradas que hará Álex Ubago a lo largo de estos dos años de gira.

“El disco es un remake de mis canciones más importante, regrabadas con compañeros y grandes artistas que han marcado mi trayectoria. He llevado a las canciones a otro nivel, hemos actualizado las canciones y son 18 canciones con 18 artistas como Beret, Sofía Ellar, Nil Moliner, Antonio Orozco, Pablo López… está incluso mi madre en una colaboración”, sorprende Álex y desvela más detalles de esta colaboración tan especial: “Ella canta muy bien, pero nunca pudo cumplir su sueño de dedicarse a esto profesionalmente. Siempre hemos compartido esta pasión".

“Entre el primer y el segundo disco salieron 10 singles. He tenido la suerte de sacar singles que han tenido muy buena respuesta. Una de las cosas buenas de llevar 20 años es que subes al escenario y la gente corea las canciones desde la primera a la última”, agradece Álex Ubago que tiene la suerte de haber encontrado un sonido único, aunque poco a poco va experimentando otros estilos.

¿Cuál ha sido el secreto de su éxito? Álex lo desvela: “Las primeras canciones que empiezo a componer fueron a los 17 años y las escribía en mi habitación. Al terminar sentaba a mis padres en el sofá y les cantaba. Ellos fueron mi primer público. A partir del segundo disco dejé de hacer esa tradición. Ellos siempre fueron los primeros que las escuchaban”.

Álex Ubago se subirá al escenario del ‘CADENA 100 Concierto 30 Aniversario’ en el Wanda Metropolitano este sábado 25 de junio. Dale al PLAY para escuchar la entrevista completa y su actuación en directo.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Álex Ubago?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido, un objeto que les traerá buenos recuerdos. La primera caja escondía un colgante: “Es un colgante de brújula. El amuleto más especial que tengo. Me gustan mucho las joyas y este me lo regalaron mis padres cuando pegó el pelotazo mi primer disco. Tiene mis iniciales y es para que no pierda el norte”.

En la segunda caja se encontraba unas canicas: “Son las canicas originales de cuando era niño. Son cosas que guardan las madres. Los niños de ahora ya no juegan y yo era bueno”.

La última caja contenía un collar de perro: “Vais a conseguir que emocione. Es de mi perrita que falleció hace unos años. Lo tengo en mi estudio en una lamparita. Duró menos años de los que nos hubiera gustado porque se puso enferma. Vivió momentos muy importantes conmigo. Con mi mujer fue nuestra primera hija y ella vio nacer a mis hijos y vivió con nosotros una época muy feliz. Este tatuaje lo llevo en su honor”.

Álex Ubago responden en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a preguntas indiscretas formuladas por personas que los conocen muy bien. En primer lugar, Blas Cantó preguntaba:¿Cómo soy de pesado escribiendo una canción?: “Como hay que serlo para que las canciones estén bien. Eres pesado, pero en el buen sentido. Compusimos varias canciones juntos cuando él iba a ir a Eurovisión y algunas quedaron de las últimas seleccionadas”.

Mateo, de CADENA 100, preguntaba: ¿Qué significa el billar para ti?: “Es mi mayor pasión junto con la música. No se me da mal. No le dedico las horas que le dedicaba antes. Llevo tatuada una bola de billar en una nalga”.

Almudena Navarro, de CADENA 100, preguntaba: ¿De dónde te viene la afición por la magia?: “Como mago soy un desastre. Me sé algún truquillo resultón pero es algo que me encanta verlo”.