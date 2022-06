Ayuda a la Iglesia Necesitada, profundamente conmocionada por la masacre en Nigeria: "Están en shock"

Cinco hombres armados asaltaron este pasado domingo, 5 de junio, festividad de Pentecostés, la catedral de San Francisco Javier de Owo, en el Estado nigeriano de Ondo, al sur del país, y han abierto fuego contra los feligreses que asistían a la Celebración Eucarística.

Aunque no hay aún un balance oficial de víctimas, la prensa local, citando fuentes médicas, habló de “al menos cincuenta muertos”. Entre los muertos habría mujeres y niños.

Raquel Martín, responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, ha detallado en el programa de TRECE, 'Iglesia al Día', las consecuencias de esta matanza en la que murieron al menos 50 personas. Es el primer gran atentado en el sur de Nigeria: “Estamos más que acostumbrados a oír secuestros, atentados, barbaries cometidas por los terroristas del Boko Haram y en la zona central del país estamos empezando a conocer más la realidad de los cruentos ataques que están realizando los Fulani, una etnia de pastores musulmanes que se han radicalizado”.

El país está dividido entre cristianos y musulmanes a la mitad, un país donde la violencia yihadista estaba muy situada en el norte del país y, por primera vez, se ha cometido este brutal atentado, “esta masacre sin paliativos que todos tenemos que condenar, es un punto de inflexión, es algo nuevo”.

¿Qué puede significar este desplazamiento de la violencia yihadista en el sur? Para Raquel Martín, “Nigeria es uno de los países en rojo, de los más peligrosos para vivir la fe cristiana en todo el mundo. Lo dicen todo los informes que evalúan las persecuciones de los cristianos en el mundo o que analizan la libertad religiosa”.

Ayuda a la Iglesia Necesitada está estos días en permanente contacto con las personas que viven en el país: “Nuestra responsable de proyectos de AIN en este país, gran amiga de muchísimos obispos de toda Nigeria, está en continuo contacto trasladando la compañía, la unidad y las oraciones y recordando a todos los obispos que no están solos, que aunque están ahora mismo poniendo la cara, su cuerpo, su vida y la sangra por Jesucristo no están solos y los sostenemos. Están totalmente en shock, conmocionados porque era algo que no se lo esperaba nadie”.

Raquel Martín tiene un último gran llamamiento para toda la comunidad internacional: “Se sienten a veces un poco abandonados por la opinión publica internacional. Ya está bien de que los atentados contra los cristianos no sean portada en los grandes medios de comunicación, en los informativos, ya está bien de que Occidente ni siquiera levante la voz para decir que esto no se puede permitir, que nadie puede morir por celebrar la Eucaristía un día de Pentecostés o en cualquier domingo de muchísimas parroquias de todo el mundo”.