Ciriaco Benavente, sobre la Iglesia: "Tenemos que esforzarnos por situarnos en una sociedad plural”

El obispo emérito de Albacete, Ciriaco Benavente, llama a Europa a hacer frente al desafío de las migraciones no solo desde la óptica de los problemas que puede originar la llegada masiva de personas al continente, “sino también desde lo que aporta y cómo nos enriquece”. En estos términos se ha expresado el prelado enel programa 'Eméritos' de TRECE, donde ha repasado entre otros asuntos sus doce años al frente de la comisión episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.

“Recuerdo en Francia a un gran industrial que decía el beneficio que suponía para el país la migración, porque son personas que, al no tener arraigo de una familia, están siempre disponibles para trasladarse de un sitio a otro y eso viene bien a las empresas”, recordaba Ciriaco Benavente

En este sentido, el obispo emérito de Albacete ha hecho hincapié en la aportación que este colectivo puede hacer a nuestros países en un contexto de baja natalidad: “Concretamente en España somos los segundos por la cola en nacimientos, y no sé cómo nos vamos a arreglar. Las migraciones pueden aportar en el orden económico y también contribuyen en el orden social porque los migrantes están llevando el peso de atención a los mayores en sus domicilios y en residencias”, ha señalado.

A juicio de Ciriaco Benavente, lo más importante es integrar a estas personas, aunque él prefiere aplicar el término “comunión”. “Es asumir al migrante respetando su cultura, su idiosincrasia porque a un pueblo que se le niega su cultura se le niega lo más hondo que hay y normalmente reacciona con violencia”.

Una política de integración que, para el obispo emérito de Albacete, no se han aplicado en países como Francia, lo que ha podido provocar esta ola de violencia que de manera crónica reaparecen en las calles galas: “En Francia siempre se utilizó el sistema de la asimilación, es decir, que se asimilen a nosotros y aprendan. Probablemente si se hubiera trabajado más en la integración de esas personas, que se sientan libres para ir enriqueciéndose de nuestra cultura y nosotros aprender la suya quizás no hubiera pasado esto en Francia”, ha reflexionado.

Asimismo, el que fuera también obispo de Coria-Cáceres ha recordado queJuan Pablo II hizo mucho hincapié en su magisterio al derecho de no emigrar, llamando al Primer Mundo a contribuir en el desarrollo de estos pueblos: “Si es que lo extraño es que no vengan más, porque hay países que por circunstancias politicas son campos de concentración y quien no quiere escapa de ahí, de la guerra o el hambre. El hambre no conoce fronteras y hay que ver lo que tienen que pasar para llegar hasta donde van, muchos se quedan en el Mediterráneo, ese inmenso cementerio”, ha lamentado Benavente durante la charla con el periodista Isidro Catela.

"Tenemos que hacer un esfuerzo por situarnos en una sociedad plural"

Sobre la situación de la Iglesia actual, el prelado considera que es necesario “hacer un esfuerzo, aunque a veces nos cueste, por situarnos en una sociedad plural”, en el contexto de una sociedad cada vez más secularizada: “Tenemos que aprender a estar en minoría, quizás estábamos acostumbrados a vivir con mayorías absolutas pensando en el pasado, con el convencimiento de que lo pequeño, lo pobre tiene nobleza evangélica, que la Iglesia nació en la marginación”, ha subrayado.

Pese a este alejamiento de Dios, Ciriaco Benavente se muestra optimista de cara al futuro, y recuerda lo que exponíaBenedicto XVI, en el que vaticimaba “una primavera de la Iglesia no tardando mucho”. “Quizás cosas que vivimos como la pederastia, que nos ha hecho pasar tanta vergüenza, ojalá sepamos asumirlo desde lo pequeño y lo pobre, desde el Evangelio, porque es donde se prepara realmente una primavera para la Iglesia”, ha opinado el obispo emérito de Albacete en TRECE.