Vuelve a ver 'El Partidazo de COPE' en TRECE: órdago de Al-Khelaifi a Mbappé, renovación o venta

'El Partidazo' se traslada a la televisión. Un hito histórico para un espacio que cerró el mes de junio con 757.000 oyentes y que sigue siendo referencia para el púbico que quiere estar informado de la última hora de la actualidad deportiva, escuchar el análisis de los mejores momentos que deja cada jornada, y las entrevistas exclusivas que solo consigue 'El Partidazo de COPE'.

Los desagradables cánticos contra Gavi y el Barcelona durante la celebración de la Selección El centrocampista recibió el micrófono de las manos de Fabián para realizar un pequeño discurso, y el público le silbó y coreó "p***, Barça". 19 jun 2023 - 22:52





En 'El Partidazo de COPE' de este miércoles, se puso el foco en las palabras de Nasser Al-Khelaifi sobre Kylian Mbappé. Más allá de la presentación de Luis Enrique, esperada en Francia desde hace semanas, lo que todo el mundo esperaba era que el presidente del PSG se refiriera al futuro de su jugador. "Nuestra posición es muy clara. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero debe firmar un nuevo contrato. No podemos permitir que se vaya gratis. Él no está pensando en marcharse gratis. Si alguien ha cambiado su cabeza, no es nuestra culpa", aseguró.

Los tertulianos del 'Tiempo de Opinión' de 'El Partidazo de COPE', Santi Cañizares, David Sánchez, Roberto Morales, Siro López y Elías Israel, analizaron la presentación de Luis Enrique con el PSG, el pase a la final del Europeo Sub21 de España, la jornada de Wimbledon y la etapa del Tour de Francia.

Juanma Castaño al frente de 'El Partidazo de COPE'

Juanma Castaño se enfrenta esta temporada al reto de mantener a 'El Partidazo de COPE' como el programa más escuchado de la radio deportiva nocturna en España y, ahora, ser referente en el entretenimiento de la TDT gracias a TRECE. Lo hace en un año cargado de citas deportivas y en el que COPE, como siempre, está in situ para ofrecer la mejor información a sus oyentes, seguidores y usuarios.