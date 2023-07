Vuelve a ver 'El Partidazo de COPE' en TRECE: guerra abierta entre el PSG y Mbappé

'El Partidazo' se traslada a la televisión. Un hito histórico para un espacio que cerró el mes de junio con 757.000 oyentes y que sigue siendo referencia para el púbico que quiere estar informado de la última hora de la actualidad deportiva, escuchar el análisis de los mejores momentos que deja cada jornada, y las entrevistas exclusivas que solo consigue 'El Partidazo de COPE'.

Los desagradables cánticos contra Gavi y el Barcelona durante la celebración de la Selección El centrocampista recibió el micrófono de las manos de Fabián para realizar un pequeño discurso, y el público le silbó y coreó "p***, Barça". 19 jun 2023 - 22:52





En 'El Partidazo de COPE' de este jueves, se puso el foco en la carta que el PSG ha enviado a Kylian Mbappé. La famosa carta de Mbappé enviada al club el pasado 12 de junio, en la que expresaba su voluntad de no renovar hasta 2025, pero que estaba firmada desde el pasado 12 de julio de 2022, no fue más que el principio. L'Equipe explica que el francés envió una segunda carta al club el 23 de junio en la que explicaba con más detalle los motivos por los que no quería ejercer la cláusula. En la misiva, el PSG destaca que es "un enorme perjuicio" para el club la última maniobra del delantero, al que acusa de "falta de sinceridad".

Los tertulianos del 'Tiempo de Opinión' de 'El Partidazo de COPE', David Sánchez, Dani Senabre, Elías Israel, Guille Uzquiano, Fernando Evangelio y Luis García, analizaron también las novedades en el culebrón de Kylian Mbappé con el PSG y el Real Madrid, el fichaje de Arda Güler, la petición de Xavi Hernández al FC Barcelona desde su campus, las palabras de C Tangana e Iago Aspas tras presentar el himno del Celta, la etapa del Tour de Francia y el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. El programa lo cerró la sección 'The Americans'.

Juanma Castaño al frente de 'El Partidazo de COPE'

Juanma Castaño se enfrenta esta temporada al reto de mantener a 'El Partidazo de COPE' como el programa más escuchado de la radio deportiva nocturna en España y, ahora, ser referente en el entretenimiento de la TDT gracias a TRECE. Lo hace en un año cargado de citas deportivas y en el que COPE, como siempre, está in situ para ofrecer la mejor información a sus oyentes, seguidores y usuarios.