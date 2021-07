El testimonio de Camila Acosta tras ser excarcelada, en TRECE: "Me preparaba para lo peor"

La corresponsal de ABC en Cuba, Camila Acosta, ha atendido a 'El Cascabel' de TRECE tras ser liberada de prisión. La periodista había pasado cuatro días encarcelada, aunque permanece por el momento bajo arresto domiciliario y con una investigación en curso: "Estoy mejor que cientos de personas detenidas en Cuba todavía que están siendo procesadas por desorden público, desobediencia, resistencia, delitos contra la seguridad del Estado", asegura. "Yo estoy en casa de un amigo, me desalojaron de la vivienda que yo rentaba. Estoy en reclusión domiciliaria, con vigilancia de efectos de la seguridad del Estado durante las 24 horas del día. La investigación me han dicho que se puede extender durante 6 meses o más".

Camila Acosta explica que, una vez detenida, "traté de ser optimista todo el tiempo, pero a la vez me preparaba para lo peor. Por delito de desorden público, me pueden condenar de tres meses a un año de privación de libertad. Las condiciones de la celda eran pésimas, calor extremo, sin ver la luz del sol, la iluminación venia de un bombín, teníamos que estar semidesnudas, incluso se violaban las condiciones de aislamiento porque estábamos hacinadas, la poca ventilación que entraba venía de la puerta".

"Fue una tortura psicológica, me mintieron e intentaron manipularme"

Durante su entrevista en TRECE, Camila ha afirmado que no se respetó ninguna medida de seguridad por el covid y cuenta que "no hubo tortura física, pero sí psicológica, desde el momento en que te meten en una celda así estás siendo intimidada. Había dos interrogatorios diarios, me mintieron, me dijeron que el diario ABC de España había negado que yo fuera su corresponsal en España y yo sabía que era falso, pero se trata de la manipulación y el chantaje que ellos usan para hacer que desistamos de nuestro trabajo".

Para Camila, "las historias que me contaban las personas que entraban a la celda eran de terror. Empecé a intercambiar con ellas, entendí que era una oportunidad única de contar en primera persona las historias de estas mujeres y hombres que estaban ahí solo por ejercer un derecho y exigir libertad".

Para la periodista, los testimonios más duros fueron los de "una señora con sus dos hijas que tenían todavía en su cuerpo los moretones de los golpes que les habían dado, solo se habían acercado al lugar por curiosidad para ver lo que había pasado. Una embarazada había salido con su esposo a comprar alimentos, pasó cerca de un lugar donde la policía estaba haciendo una redada y la sorprendieron".

Las historias que me contaban las mujeres que estaban conmigo eran de terror"

Camila defiende en todo momento que "no hubo argumentos para detenerme, solo pasábamos por un parque, se bajaron tres oficiales y me dijeron que estaba detenida. Solo decían como robots que estaba detenida. No me resistí porque temía que le hicieran algo a mi padre o me agredieran".

Por último, sobre la situación en la isla, Camila Acosta manifiesta que "La Habana y toda Cuba está militarizada, están infundiendo el terror, están secuestrando personas por las noches en todo el país, les sacan de centros de trabajo por sospechas de haber participado en las manifestaciones.No me ha sorprendido la reacción de Estados Unidos porque no podemos esperar menos del gobierno demócrata, los republicanos son los que han tenido tradicionalmente una postura frontal frente al régimen cubano".