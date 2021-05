Santi Vila, en TRECE, a favor de los indultos: “Muchos ciudadanos en Cataluña y España deseamos pasar página”

Santi Vila, exconsejero de la Generalitat y condenado por el 1-O a inhabilitación y una multa, asegura en 'El Cascabel' sentirse "profundamente arrepentido" y cree que el indulto es necesario para "pasar página". Durante su intervención, ha expuesto su punto de vista con respecto a los indultos que el Gobierno podría conceder a los condenados por el 'procés' en el día en el que se ha conocido que el Tribunal Supremo rechaza tajantemente dichos indultos.

"Fuimos torpes y las cosas no se hicieron bien, se hicieron francamente mal. Me arrepiento profundamente de haber contribuido a aquel despropósito impropio de una sociedad avanzada y madura como es Cataluña y el conjunto de España", asegura Santi Vila. "La pregunta es hasta cuándo tenemos que mantener este dolor y este castigo, y hasta cuándo no vamos a entonar un problema que, el propio magistrado Manuel Marchena en su sentencia condenatoria, dejó claro que a nadie se le escapa que lo que está pasando en Cataluña es un problema de clarísimo calado político. Ante la situación difícil de los indultos, hay que tener la perspectiva jurídica que acaba de emitir el Supremo. Pero esto es compatible con que somos muchos los ciudadanos en el conjunto de España que nada desearíamos más que pasar página. Tiene que ver con la reconciliación y dejar atrás un despropósito que nunca tenía que haberse dado.

Santi Vila forma parte de los tres exconsejeros que fueron condenados por desobediencia y absueltos de malversación. "Se nos condenó a 18 meses de inhabilitación como cargo público y a una multa, y cumplimos la condena en este mes de junio", por ese motivo, señala que "la petición de indulto que nos afecta a todos, para nosotros tiene un valor más simbólico que real. Nos da cierta autoridad moral para invitar a la reflexión.Nada sería tan positivo en Cataluña y España como dejar atrás este despropósito. Hubiera sido mucho mejor que nada de aquello hubiese pasado. El propio Rajoy y Catalá admiten que quizá ahora hubiesen hecho las cosas de otro modo. Nadie puede estar orgulloso de lo que sucedió".

Por último, Santi Vila apunta a que "habría que afinar con cada una de las respuestas que han dado los condenados. Reconozco que es legítimo que alguien entienda que estaba en su derecho de participar políticamente. Tenemos que reflexionar y lo está haciendo el PSOE y es responsabilidad también del PP, el principal partido de la oposición, pensar cómo se resuelve y si seguimos aplicando un castigo que en mi opinión es muy severo con dos dígitos, cuando ya se han cubierto 3 o incluso 4 años de cárcel, o si igual es más sensato e inteligente pasar página y poner el cuentakilómetros a 0".