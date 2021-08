Ricardo Margalejo "La subida de precio de la luz nos influye a todos, tanto los de mercado regulado o libre"

Ricardo Malgarejo, co-fundador de Gana Energía ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para explicar que deberían hacer las eléctricas para rebajar la tarifa de la luz.

La creación de una empresa pública como ha planteado la ministra Rivera, explica que “no haría demasiado con la tormenta que se ha generado. Una empresa pública hidraulica sí que podría hacer que esa oportunidad de coste no la aproveche, la hidráulica es la única generadora de energía que puede almacenarse, con lo cual pueden verter agua que genera energía cuando quieran , ahora con el gas tan caro lo que han hecho es hacer una puja”.

Malgarejo pone de manifiesto que “se está generando una oportunidad de coste, verter el agua y producir energía a 40 euros/MWh que a 117 euros MWh, no deja de ser una oportunidad de coste que la hidráulica es la única que lo tiene porque la nuclear produce lo que produce y es instantánea, la hidráulica es la única de almacenar ese agua y verterlo cuando sea necesario. Lo que ocurre es que en temporada de lluvias abundantes tienen que vaciar los pantanos y esa luz es gratuita casi. Lo que pasa es que ahora estamos en el momento contrario, es una tormenta perfecta en el que sube el gas, el C02, decidimos prescindir el carbón, además de la idea que tenemos de prescindir de la nuclear y depender de las renovables, lo que pasa es que cuando no hay renovables tenemos que tirar de gas”.

Sobre si beneficia la subida del precio fijo a los consumidores que tienen contratado con el mercado regulado, indica que “en este contexto no beneficia; tenemos la tarifa del mercado regulado que son los clientes en las comercializadoras de último recurso en las que la tarifa es la que decide el Gobierno que salga en el BOE, y la tarifa del mercado libre que son tarifas libres que fija la empresa en cuanto a lo que podemos fijar. Lo que ocurre es si durante mucho tiempo el mercado mayorista tiene el precio alto esa tarifa va a cambiar sí o sí, con lo cual mi mensaje es que esta subida de precios nos influye a todos tanto a los de mercado regulado o libre, tenemos que elegir nuestra tarifa según nuestra necesidades, si queremos utilizar una tarifa para ahorrar nosotros aconsejamos una tarifa indexada al precio del mayorista, pero si no quieres estos vaivenes tienes que irte a una tarifa de precio fijo aunque no te ahorres tanto”.