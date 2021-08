Raúl de la Calle: "Hay que insistir en políticas preventivas de incendios, no son un gasto sino una inversión"

Raúl de la Calle, secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar el riesgo extremo de incendios por la ola de calor.

El secretario afirma que “el color rojo del mapa de riesgo de incendio se volverá más intenso durante esta semana porque las temperaturas siguen aumentando y nuestra vegetación va a seguir sufriendo estrés y falta de hidratación, y está ganando combustibilidad que puede provocar que cualquier pequeño conato de incendio se pueda convertir en un drama ecológico, económico y social”.

En cuanto a las recomendaciones a los ciudadanos indica: “Tenemos que apelar a la responsabilidad social de todos los ciudadanos, en primer lugar, la necesidad de tener una alerta temprana de los incendios forestales, tenemos unos medios de extinción que son de lo mejor del mundo y son capaces de acabar con un conato de incendio forestal en el 95% de los casos, en general no nos enteramos del número de incendios forestales que se producen cada año, la población puede ayudar llamado al 112 dando unos datos lo más precisos posibles de donde se localiza. Por otra parte, podemos colaborar en el sentido común evitando cualquier tipo de mala praxis como evitar tirar colillas en cunetas, dejar desperdicios en los montes, trabajar en esta etapa del año con cualquier herramienta eléctrica que pueda saltar chispas, estas prácticas las debemos de evitar sobretodo estos días”.

También apunta a que “la necesidad de gestión de nuestros montes es una demanda de nuestro colectivo anualmente, en la meteorología no se inicia un incendio forestal ya que tiene que haber algo que lo inicie que tenga combustible, desgraciadamente tenemos mucho combustible en nuestras masas forestales que no está siendo gestionado y que puede provocar incendios que alcanzan intensidades y puedan quedar fuera de capacidad de extinción de nuestros medios, por lo tanto pueden ser muy peligrosos. Tenemos que insistir en las políticas preventivas en la necesidad de no ver estos tratamientos como un gasto sino como una inversión para cuando llegan estas épocas del año los incendios forestales que se van a producir por nuestra situación geográfica y las negligencias que ocurren sena enormes que suponen un drama como otros países del área mediterránea”.

Sobre si se ha este año el monte menos que otros años, pone de manifiesto “esto no viene de este año sino desde la crisis de 2008 donde los fondos que hemos recibido para el sector forestal han sido escasos y es raro el año que se interviene en nuestros montes de forma adecuada, son situaciones puntuales donde se aplica una adecuada gestión. El covid ha agravado la situación y probablemente sigamos sufriendo en estos años que viene, la inversión que se realiza en nuestros montes a nivel de gestión es pobre, eso se traduce en que estas épocas del año que las superficies forestal tenga una continuidad de masa tanto a nivel horizontal como vertical importante, incluso en zonas peligrosas cercanas a zonas urbanas donde hay que poner el ojo porque son necesarios los planes de prevención tenerlos pero sobretodo ejecutarlos y mantenerlos, insisto no es un gasto sino una prevención”.

Sobre Filomena, Raúl apunta a que “ha hecho un destrozo tremendo en el centro peninsular, no solo en Madrid sino también provincias de alrededor, que ha provocado la caída de ramas o árboles que son un combustible perfecto para estos incendios y va ayudar a su propagación y que coja mayor intensidad, así que no se ha actuado como nos hubiera gustado. Por otra parte, el secretario expresa que “estamos viendo como el no recoger ese material que va quedando en los montes supone que hagamos un esfuerzo mayor en materia de extinción, sin lugar a dudas esta meteorología favorable de este invierno nos ha ayudado hasta la fecha y hemos tenido un 20% menos de superficie afectado sobre a lo que respecta a la media del último decenio, eso es destacable pero tenemos que tener en cuenta que el año de campaña no se ha cerrado y afrontamos una semana de riesgo”.

Finalmente, sobre si tenemos los efectos humanos suficientes para una gran catástrofe, Raúl dice: “España es un país puntero en medios profesionales para la extinción, tanto bomberos como técnicos o aeronaves, estamos muy bien equipados pero cuando ocurren tantos incendios de forma simultánea o alguno que se nos escape y alcance grandes dimensiones, nos podemos encontrar con situaciones llamadas como fuera de capacidad de extinción, estos son incendios donde no tenemos margen de actuar y hay que esperar a encontrar el punto débil para poder actuar y no por falta de medios”.