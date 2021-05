El profesor Joan Carles March, en TRECE: “El Gobierno ha sido imprudente al abrir las fronteras tan rápido”

Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha explicado en 'El Cascabel' de TRECE qué opina acerca de la disminución de controles de las fronteras que el Gobierno va a aplicar para favorecer el turismo, qué medidas alternativas se deberían poner en marcha para no poner en riesgo la buena tendencia de los últimos días en cuanto a contagiados de covid-19, cómo hacer frente a la variante india que preocupa ya en todo el mundo y por qué la OMS no es optimista de cara a las próximas semanas.

Sobre si es prematuro abrir las fronteras a turistas de un gran número de países, estén o no vacunados y sin pedir PCR negativa, incluido el Reino Unido donde es preocupante la situación con la variante India, el profesor March señala que es "imprudente, el Gobierno ha tomado una decisión demasiado rápido. Hay que tomar decisiones con más calma. La situación del Reino Unido no es nada buena ligada a la variante británica. Más de 3.000 casos en la última semana, 2.000 más que la semana anterior y algunas zonas con un porcentaje muy elevado. Tiene sentido lo que hace Alemania, lo que puede ser que haga Francia porque la situación no es nada halagüeña, por tanto, a pesar de que esto afecta al turismo, más vale que cuando empiece lo haga bien y no que lo tengamos que parar más tarde.

En cuanto a las medidas alternativas para poder reactivar el turismo que tan importante es para nuestra economía, Joan Carles March defiende que "en estos momentos, tenemos que intentar que los turistas de los países cuando lleguen a España, les pidamos PCR. Ellos nos lo están pidiendo a nosotros, es cierto que tienen un proceso de vacunación excelente y han llegado a un número de la población muy elevado. Es digno de alabar y nosotros no estamos aún en esa situación. Debemos protegernos de la variante india".

En este sentido, sobre cómo prever la entrada de la variante india en España, el profesor March manifiesta que esta "ha subido muy rápidamente, se habla de hasta un 30% y eso es una cifra muy elevada. En España empezó muy lenta la británica y ahora es prácticamente la mayoritaria. En Reino Unido ha pasado esto por el contacto que tienen con la india, muy importante. ¿Qué se sabe? Parece que tiene una mayor tasa de contagio. No se conoce el poder de la letalidad y eso es tranquilizante. Debe haber una buena vigilancia y que permita saber qué pasa y lo controlemos. Si entra en España la variante India, puede ocasionarnos una situación delicada".

Por otra parte, la OMS dice que en tres semanas esperan datos demoledores. Preguntado sobre esto, Joan Carles March aclara que "es una mezcla de la variante india, que parece que estamos en una situación mejor de la que tenemos realmente, y esperamos incrementar personas vacunadas. No puede haber cifras de vacunación muy importantes y haya países en África que no lleguen al 2%. Hasta que no estemos todos vacunados, no estaremos seguros. Cuidado con las medidas que pongamos en marcha. Si soltamos amarras muy pronto, podemos pegárnosla. Vacunar deprisa y desescalada poco a poco, son las claves".